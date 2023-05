Le programme d’avions d’occasion certifiés de Bombardier continue de prospérer et présente un avion Challenger 605 impeccable au salon européen de l’aviation d’affaires EBACE 2023

English French

Le programme d’avions d’occasion certifiés de Bombardier a établi une catégorie haut de gamme et dynamique d’avions pour les clients du marché des avions d’affaires d’occasion

L’intérêt de la clientèle a été extrêmement positif, avec plusieurs de ces avions en service dans le monde

Les avions d’occasion certifiés possèdent une garantie du fabricant exclusive d’un an* et sont sélectionnés par l’équipe, inspectés puis rénovés, offrent un intérieur remis à neuf ainsi que des systèmes avioniques et de connectivité ayant bénéficié des plus récentes mises à niveau et une maintenance tout récemment achevée

GENÈVE, 22 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a présenté aujourd’hui pour la première fois son programme d’avions d’occasion certifiés clés en main en exposant un avion Challenger 605 impeccable au salon européen de l’aviation d’affaires (salon EBACE). Bombardier a été le premier équipementier d’origine à lancer, au milieu de l’année 2021, une offre d’avions d’affaires remis à neuf et mis à niveau, une catégorie haut de gamme d’avions Learjet, Challenger et Global d’occasion sélectionnés, inspectés et remis au goût du jour avec un intérieur entièrement rénové, une toute nouvelle peinture et des systèmes d’avionique et de connectivité mis à niveau selon les normes les plus élevées de qualité et de sécurité de Bombardier.

Le superbe avion d’affaires Challenger 605 exposé au salon EBACE illustre à merveille les caractéristiques du programme d’avions d’occasion certifiés : nouvel intérieur et peinture impeccables, suite avionique évoluée Pro Line 21 de Collins toute neuve dans le poste de pilotage, et connectivité à bande Ka en cabine; de plus, il est prêt à bénéficier des programmes d’avions connectés Smart Parts Preferred et Smart Link Plus. L’intérêt des clients pour le programme d’avions d’occasion certifiés de Bombardier est croissant et, avec une moyenne annuelle de 460 avions Bombardier d’occasion vendus depuis cinq ans, il existe un solide bassin d’avions pouvant être dirigés vers ce programme.

« Les clients de Bombardier voulaient pouvoir bénéficier d’une option certifiée en plus de l’offre classique d’avions d’occasion, et notre nouveau programme répond pleinement à cette demande, a indiqué Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. En tant qu’équipementier d’origine, nous sommes dans une position privilégiée afin de fournir une solution d’avions certifiés clés en main de premier ordre, créant une nouvelle catégorie d’avions d’affaires attrayante dans l’industrie. »

Les avions d’occasion certifiés de Bombardier sont entièrement opérationnels dès leur livraison : ils sont couverts par des programmes de maintenance cellule, moteurs et groupe auxiliaire de bord (APU); ils bénéficient d’une garantie du fabricant exclusive d’un an*; et toute la maintenance applicable a été réalisée. Tous les produits du programme d’avions d’occasion certifiés ont été soumis à une inspection avant achat de niveau 3 dans un des établissements de Bombardier dans le monde. De plus, dans le cadre des programmes Smart Services de Bombardier, les clients reçoivent les solutions clés en main correspondant au programme offert aux acheteurs d’avions neufs. Les programmes Smart Services sont offerts pour les avions Learjet, Challenger et Global.**

En outre, pour s’assurer que les clients intéressés par le programme d’avions d’occasion certifiés peuvent accéder facilement à l’information la plus récente sur ces avions, Bombardier a créé une page Web spéciale présentant les avions d’occasion en stock ainsi que des fiches techniques bien documentées décrivant en détail toutes les modifications, mises à niveau et interventions de maintenance effectuées. L’avionneur produit également un Rapport sur le marché des avions d’occasion Bombardier, présentant les plus récentes tendances en matière de transactions, les niveaux de saturation des stocks d’avions d’occasion ainsi que des commentaires sur le marché de chaque modèle d’avion d’occasion Bombardier.

Confirmant que le programme d’avions d’occasion certifiés de Bombardier fait de plus en plus d’adeptes, il a été pleinement reconnu par des organismes d’évaluation comme Aircraft Bluebook, Vref et AircraftPost qui présentent maintenant les avions du programme de Bombardier dans une catégorie distincte de celles des autres avions d’occasion.

*Garantie d’un an sur la cellule; certaines conditions s’appliquent.

**Peuvent ne pas offerts pour tous les avions; certaines conditions s’appliquent.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour leurs innovations de pointe, la conception de leur cabine, leurs performances, et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 605, Global, Learjet, Smart Parts Preferred, Smart Link Plus et Smart Services sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales. Pro Line 21 est une marque de commerce de Collins Aerospace.

