Bombardier franchit d’importantes étapes de son projet de recherche EcoJet et poursuit son travail novateur lié au développement durable en aviation

Bombardier a terminé la première phase d’essais en vol du projet de recherche EcoJet, à l’aide d’un modèle d’avion à aile et fuselage intégrés.

La prochaine phase d’essais, axée sur le vol d’un modèle d’avion de plus grande dimension avance bien.

Le projet de recherche EcoJet vise à développer et à porter à maturité des technologies pour soutenir l’avenir durable de l’aviation d’affaires.



GENÈVE, 22 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a présenté les progrès réalisés dans le cadre de son projet de recherche EcoJet, une plateforme de recherche visant à développer des technologies avec pour objectif de réduire les émissions des avions en combinant aérodynamique avancée et propulsion améliorée. Après plusieurs années de recherche, l’entreprise vient d’achever la première phase d’essais en vol avec un modèle réduit d’avion à aile et fuselage intégrés, soit d’une taille correspondant à environ 7 % de la taille réelle d’un avion d’affaires. Bombardier s’appuie maintenant sur les importantes connaissances qu’elle a acquises pour s’engager dans une deuxième phase d’essais en vol sur un modèle deux fois plus gros, qui a effectué son premier vol l’an dernier pour ouvrir la voie à cette prochaine campagne d’essais.

« Bombardier joue un rôle de chef de file dans les efforts de l’industrie visant à réduire son empreinte environnementale; et le projet de recherche EcoJet est crucial pour le développement de technologies qui nous rapprocheront de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits. Nous sommes ravis de voir les résultats très encourageants obtenus jusqu’à maintenant et de poursuivre notre travail de pionniers dans la prochaine phase de ce projet de recherche qui changera la donne du marché. Le projet de recherche EcoJet a suscité beaucoup d’intérêt dans toute l’industrie, et nous sommes impatients de mobiliser des partenaires alors que nous continuons de définir l’avenir de l’aviation d’affaires. »

L’équipe de Bombardier a souligné les résultats très positifs obtenus durant les cycles d’optimisation du design et la première campagne d’essais en vol. Ils incluaient notamment le déploiement d’une plateforme de gestion du cycle de vie de produit de dernière génération, la confirmation d’une capacité de modélisation d’aile transsonique de sixième génération et la démonstration d’une nouvelle architecture de contrôle d’un avion.

Ce projet de recherche et de technologie vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions en combinant des améliorations sur le plan de l’aérodynamique et de la propulsion. Fidèle à son ferme engagement en faveur d’un avenir durable pour l’aviation d’affaires et réputée pour son expertise et son ingéniosité de premier ordre, Bombardier a créé le projet de recherche EcoJet pour développer et porter à maturité de puissantes technologies dont elle pourra tirer parti dans de futurs projets.

Outre son vaste projet de recherche EcoJet, Bombardier a pris plusieurs mesures dans le cadre de son cheminement vers une aviation durable. Au cours des trois dernières années, Bombardier a publié des déclarations environnementales de produit pour ses avions Challenger 3500, Global 5500, Global 6500 et Global 7500. Ces déclarations exhaustives sont le résultat de longues années de travaux scientifiques et se veulent, pour l’industrie de l’aviation, des facteurs d’innovation écoresponsable apportée dans tout son spectre d’activités. De plus, Bombardier couvre la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable (mélange à 30 %), au moyen d’un système de réservation et de réclamation. Cette initiative lui permettra de progresser de façon importante en réduisant d’environ 25 % ses émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de carburant dans les opérations aériennes de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Learjet, Challenger 3500, Global 5500, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Des images Bombardier en lien avec ses annonces faites à EBACE sont disponibles ici .

Information

Christina Lemyre McCraw

Chef de service, Relations publiques et communications

Bombardier

+1 514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55113615-49ee-4b0b-9513-b2cc1e82c97c/fr