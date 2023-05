L’avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier fait ses débuts européens au salon EBACE 2023

English French

L’avion d’affaires Challenger 3500 , lequel sera exposé au salon aéronautique européen, offrira aux clients de la région un avant-goût de la vision de l’écoconception de Bombardier

L’avion Challenger 3500 offre la première application eco app* de l’aviation d’affaires, optimisant les plans de vol pour en réduire l’empreinte environnementale

Les passagers tirent parti de la meilleure expérience cabine possible grâce à un design intérieur remarquable, la cabine d’avion la plus large des avions de sa catégorie, les célèbres fauteuils Nuage et la très fiable connectivité Iridium Certus



GENÈVE, 22 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier présente pour la première fois au marché européen l’avion d’affaires primé Challenger 3500, alors que les visiteurs afflueront au salon européen de l’aviation d’affaires (EBACE) 2023 à Genève, en Suisse. L’avion Challenger 3500, mis en service en septembre 2022, est présenté en grande pompe aux côtés de l’avion phare de l’industrie, l’avion Global 7500, et d’un superbe avion Challenger 605 d’occasion certifié qui fait également ses débuts.

Le plus récent élément de la gamme d’avions Challenger donne un aperçu tangible de la vision de l’écoconception de Bombardier. Dans la cabine, l’avion Challenger 3500 arbore le design d’un produit haut de gamme en proposant une sélection de matériaux novateurs écoresponsables réduisant l’incidence sur l’environnement. De plus, l’avion Challenger 3500 se joint aux avions Global 5500, Global 6500 et Global 7500 qui se démarquent tous comme étant les seuls avions d’affaires de l’industrie à faire l’objet d’une déclaration environnementale de produit (EPD), offrant ainsi un portrait fiable, complet et transparent de leur empreinte environnementale.

« Les clients européens pourront constater par eux-mêmes la haute qualité qui est la norme pour nos avions, notamment en vivant l’expérience qu’offre les renommés fauteuils Nuage de Bombardier, tout en découvrant des options de design uniques véritablement plus écoresponsables, a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. Nous sommes très fiers d’inviter à bord d’un avion Challenger 3500 nos clients européens pour la toute première fois. Cet avion haut de gamme montre que confort exceptionnel, performances ultimes et empreinte environnementale réduite peuvent aller de concert. »

Le superbe intérieur de l’avion offre une foule de nouvelles technologies, y compris la connectivité Iridium Certus récemment annoncée, la première cabine de l’industrie à commandes vocales, des chargeurs sans fil dans toute la cabine et les seuls écrans 4K de 24 po offerts dans des avions de cette catégorie. Grâce à son expérience cabine parfaitement réalisée, l’avion Challenger 3500 a reçu maintes distinctions, y compris, en 2022, le prix « Meilleur des meilleurs » du prestigieux concours Red Dot Awards pour le design de produit.

Dans le poste de pilotage, l’avion Challenger 3500 est équipé de plus de commodités de base que tout autre de ses concurrents, et d’un système d’automanette, offert en équipement de série, pour améliorer davantage l’expérience des pilotes d’avions Challenger. De plus, le lancement de la première application eco app* de l’aviation d’affaires permet d’optimiser les plans de vol, ce qui aide les exploitants à économiser du carburant et à réduire l’empreinte environnementale de l’avion.

En plus de leurs caractéristiques exceptionnelles, les avions Challenger ont une fiabilité qui demeure leur signe distinctif. Avec plus de 890 avions d’affaires de la série Challenger 300 en service dans le monde, totalisant plus de 3,6 millions d’heures de vol et plus de 2,1 millions d’atterrissages, cette gamme d’avions emblématique est reconnue pour sa fiabilité éprouvée et son excellente feuille de route en matière de sécurité.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Challenger, Challenger 300, Challenger 3500, Challenger 605, Global, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* Sous réserve des disponibilités. Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer. eWAS Pilot avec OptiFlightMD est une solution de SITA.

Des images Bombardier en lien avec ses annonces faites à EBACE sont disponibles ici.

Information

Marie-Andrée Charron

Bombardier

+1 514-441-2598

marie-andree.charron@aero.bombardier.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b266ad7d-f3d2-4796-a4da-658366a9c609/fr