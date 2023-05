Kommentaar Äripäeva refereeritud artiklile ”Harju Elektri Leedu tehas järgmiseks aastaks tellimusi ei võta: kõik on täis”

English Estonian

19.05.2023 ilmus Äripäevas artikkel Harju Elekter Groupi Leedu tütarettevõtte juhi antud intervjuust Leedu majanduslehele Verslo Žinios.

Harju Elekter UAB juht on avaldanud infot, mis läheb vastuollu Harju Elektri põhimõtetega, mitte avalikustada prognoose ning kajastada ja kommenteerida üksnes toimunud faktilist infot. Harju Elekter kinnitab, et näeb võimalust teha Leedu tehases hea tulemus, kuid peame vajalikuks täpsustada, et tänases majanduskeskkonnas on jätkuvalt palju ebakindlust. Selle tõttu ei ole meil võimalik täpselt lubada Leedu tütarettevõtja konkreetseid tulemusi.

Väide, et Leedu tütarettevõtja enam tellimusi vastu ei võta, on eksitav. Ühtse kontsernina on meil võimekus toota ja täita tellimusi lisaks Leedu tehasele ka oma Eesti, Soome ja Rootsi tootmisüksustes.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta müügitulu oli 175,3 miljonit eurot.

