CNH Industrial annuncia l’integrazione della soluzione di irrorazione di precisione di ONE SMART SPRAY nel portafoglio prodotto dei suoi brand agricoli

Londra, 22 maggio 2023



CNH Industrial e ONE SMART SPRAY, una joint venture tra Bosch e BASF, hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede l’integrazione del sistema di irrorazione avanzato di ONE SMART SPRAY nel portafoglio prodotto dei brand agricoli di CNH Industrial. L’integrazione sarà guidata dal team Raven e il sistema sarà disponibile attraverso i marchi Case IH e New Holland Agriculture a livello globale.

L’integrazione di ONE SMART SPRAY renderà ancora più competitive le soluzioni di irrorazione automatizzata e di precisione offerte dai brand di CNH Industrial. Grazie a una serie di telecamere installate sul braccio dell’irroratrice sarà possibile individuare le infestanti sia rispetto alla copertura vegetale circostante (“verde su verde”) sia rispetto al terreno (“verde su marrone”), consentendo un’irrorazione selettiva.

La soluzione offre, oltre al rilevamento di precisione delle infestanti, l’accesso tramite dispositivi mobili a strumenti digitali e informazioni agronomiche, che aiutano gli agricoltori a creare mappe approfondite della copertura di infestanti, monitorare l’utilizzo di diserbanti e visualizzare i risparmi ottenuti in tempo reale, generando automaticamente report e dati. Gli agricoltori possono così tenere puliti i campi, massimizzare il risparmio di erbicidi, ottenere la massima efficienza operativa operando secondo standard sempre più sostenibili. Il sistema permette inoltre di svolgere le operazioni di irrorazione desiderate sia in condizioni diurne sia notturne, guadagnando tempo da dedicare alle altre attività.

La collaborazione con ONE SMART SPRAY è solo l’ultima novità dell’offerta di prodotti agritech di CNH Industrial, che rinnova costantemente il suo impegno a supporto del lavoro degli agricoltori, offrendo soluzioni che consentono di coltivare in modo sempre più efficiente e sostenibile.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Informazioni su ONE SMART SPRAY

ONE SMART SPRAY, una joint venture tra Bosch e BASF, è nata nel 2021 con l’obiettivo di offrire agli agricoltori il non plus ultra sul fronte tecnologico, unendo le competenze hardware, software e di connettività di Bosch con quelle digitali e agronomiche di BASF Digital Farming. Con ONE SMART SPRAY l’agricoltura di precisione diventa ancora più intelligente: combinando il meglio della tecnologia di precisione, degli strumenti digitali e dell’intelligenza agronomica, assicura infatti il massimo controllo delle infestanti e migliora la produttività, la redditività e la sostenibilità delle aziende. Per ulteriori informazioni consultare onesmartspray.com

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 334 39 29 738 Email: mediarelations@cnhind.com

