BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, 22.5.2021 klo 16:00



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: BBS:n ja Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:n väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvä vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS” tai "Yhtiö") on saanut Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:lta pyynnön konvertoida 25 000 euron vaihtovelkakirjalainaosuuden yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,755460 euroa per osake. Konvertointi liittyy 31.3.2023 julkistettuun Yhtiön ja Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:n väliseen rahoitusjärjestelyyn (”Rahoitusjärjestely”).



Merkintähinta on rahoitusjärjestelyn ehtojen mukainen “90 % alimmasta keskikurssista konvertointia edeltävän kymmenen päivän ajalta”.



Vaihto toteutetaan siirtämällä Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:lle yhteensä 33 092 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 392 128 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.



BBS kertoi 31.3.2023 uusineensa sopimuksen pääomajärjestelystä RiverFort Global Opportunities PCC Ltd:n kanssa. Järjestely vahvisti Yhtiön käyttöpääomaa sekä tuki Yhtiön tavoitetta toimittaa CE-merkintähakemus viranomaisille.

