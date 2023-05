Eviden déploiera 80% de capacité GPU supplémentaire pour le supercalculateur du DiRAC au Royaume-Uni

English French

Londres, Royaume-Uni – le 22 mai 2023 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le calcul avancé, et l'Université d'Édimbourg annoncent aujourd'hui une extension de contrat de trois ans pour augmenter la capacité de calcul du BullSequana XH2000 déjà en place. Ce supercalculateur, économe en énergie, a été fourni par Atos pour faciliter le système « Extreme Scaling Service » de DiRAC (Distributed Research Utilising Advanced Computing), qui regroupe les ressources de calcul intensif des universités de Cambridge, de Durham, de Leicester et d’Édimbourg.



Cela permettra à la communauté scientifique britannique de poursuivre des recherches de pointe sur un large éventail de sujets, allant de la simulation de l'évolution de l'univers à la modélisation de la structure fondamentale de la matière.

Dans le cadre de ce contrat, Eviden augmentera la puissance du système existant en fournissant du matériel supplémentaire, dont 256 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA A100 Tensor Core, soit 80 % de capacité en plus, ce qui permettra aux scientifiques de la communauté du Science and Technology Facilities Council (STFC) de faire avancer la recherche en physique théorique.

Les ingénieurs d'Eviden installeront, configureront et intégreront les nouveaux nœuds de GPU dans le système de pointe, situé dans la capitale écossaise. Un stockage DDN supplémentaire et un réseau InfiniBand NVIDIA Quantum seront également fournis.

Le professeur Luigi Del Debbio, professeur de physique théorique à l'université d'Édimbourg et responsable du projet a souligné : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat stratégique avec Eviden qui permettra à notre communauté scientifique grandissante d'exploiter des ressources de supercalcul de plus en plus puissantes et de faire des découvertes potentiellement révolutionnaires dans tous les domaines de recherche soutenus par le DiRAC. L'équipement modernisé s'appuiera sur le succès du système actuel, améliorant encore notre offre de systèmes HPC et renforçant la position de l'Université d'Édimbourg en tant que centre de supercalcul de premier plan au niveau mondial. »

Emmanuel Le Roux, Group SVP, Head of Advanced Computing, HPC and AI, Eviden, au sein du groupe Atos a déclaré : « L'extension de notre partenariat avec l'Université d'Edimbourg témoigne du succès du système BullSequana, ces mises à jour apportant une contribution majeure aux ressources de calcul haute performance du DiRAC. Le renforcement du système existant avec des capacités GPU et de stockage supplémentaires accélérera la recherche scientifique, aidant à résoudre les problèmes du monde réel grâce à la puissance des supercalculateurs. »

Eviden est engagé en faveur d’une collaboration plus étroite entre le monde académique et l'industrie grâce à la puissance des supercalculateurs et du deep learning. Au Royaume-Uni, l'entreprise travaille en partenariat avec des centres d'excellence, dont le Centre Hartree du Science and Technology Facilities Council (STFC), le Wellcome Genome Campus, le service JADE de l'Université d'Oxford.

Eviden, leader européen du calcul haute performance, a renforcé son positionnement avec 43 supercalculateurs dans le dernier classement TOP500 (juin 2023), tous également référencés dans le Green500. Avec des performances accrues atteignant désormais 238 pétaflops, le système Leonardo, supercalculateur pré-exascale EuroHPC hébergé par Cineca et basé sur le BullSequana XH2000 d'Eviden, a conservé sa position de 4ème supercalculateur le plus puissant au monde. Eviden a également trois nouveaux systèmes entrants dans la liste, dont Alex6, première machine à entrer dans le TOP500 avec une technologie d'interconnexion Eviden BXI connectant à la fois les CPU et les GPU.

***

À propos d’Eviden 1

Eviden regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité d’Atos et sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité, Eviden fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 57 000 talents, permettra à Eviden d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d’Eviden est d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de DiRAC

DiRAC, ou« Distributed Research Utilising Advanced Computing », désigne une installation informatique puissante distribuée. L’installation DiRAC High Performance Computing (HPC) fournit des ressources de calcul intensif de pointe aux chercheurs et universitaires britanniques travaillant sur des calculs scientifiques de premier plan et ce, dans de nombreux domaines comme la physique des particules, l’astrophysique, la cosmologie et la physique nucléaire. DiRAC regroupe les supercalculateurs de Cambridge, de Durham, de Leicester et d’Édimbourg, chacun ayant été conçu pour prendre en charge des types de calculs spécifiques. DiRAC rassemble également une équipe d’ingénieurs experts en logiciels de recherche pour aider les chercheurs à utiliser au mieux les ressources informatiques disponibles. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://dirac.ac.uk/.

Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@atos.net - +33 (0)6 44 12 16 35

1 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes : Alia Consulting, AppCentrica, ATHEA, Atos Syntel, Bull, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, digital.security, Eagle Creek, EcoAct, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Forensik, IDEAL GRP, IDnomic, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Miner & Kasch, Motiv, Nimbix, Processia, Profit4SF, science+computing, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion, zData.

Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2023

Pièce jointe