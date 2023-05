CGG Remporte un Contrat Pluriannuel avec OMV pour un centre dédié

English French

Paris, France – le 23 mai 2023

CGG a remporté un nouveau contrat auprès d'OMV pour continuer à exploiter pour une période initiale de trois ans, un centre dédié dans son siège social de Vienne (Autriche). Pendant cette période, OMV bénéficiera d'un accès privilégié aux technologies avancées de CGG en imagerie sismique et caractérisation de réservoirs, et à son expertise multidisciplinaire dans les géosciences appliquées à la transition énergétique, et notamment au stockage de carbone (CCUS), à la géothermie, et aux mines et minerais.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « CGG fournit à OMV des services d'imagerie sismique de haut de gamme depuis plus de 40 ans. Ce partenariat de long terme témoigne de la valeur de notre centre dédié et de son personnel expérimenté, de ses technologies innovantes et des solutions sur mesure en réponse aux besoins d'OMV. Nous sommes particulièrement satisfaits de remporter ce nouveau contrat de centre dédié qui étend notre collaboration avec OMV vers leurs activités mondiales à faibles émissions de carbone, et nous donne l'opportunité de tirer parti de notre expertise et technologies pour soutenir leur plan de transition énergétique. »

