Meget tilfredsstillende resultat før skat og markant stigning i basisindtjeningen på 59,1 %

Selskabsmeddelelse nr.14/2023 | 23. maj 2023

Danske Andelskassers Bank havde i 1. kvartal 2023 en meget tilfredsstillende stigning i basisindtjeningen på 59,1 %. Basisindtjeningen var på 51,2 mio. kr. mod 32,2 mio. kr. i 1. kvartal 2022. Forbedringen af basisindtjeningen er sket på baggrund af stigningen i nettorenteindtægterne som følge af effekterne af Nationalbankens renteforhøjelser og bankens gennemførte renteforhøjelser. Et lavere aktivitetsniveau, primært på boligområdet med formidling af realkreditlån i 1. kvartal 2023 sammenlignet med samme periode sidste år, har ført til et fald i gebyrindtægterne netto på 9,3 %. Omkostningerne er i 1. kvartal 2023 steget med 5,2 % i forhold til 1. kvartal 2022.

Den betydelige økonomiske usikkerhed har ført til store udsving på de finansielle markeder med udsving i markedsrenterne og kursreguleringerne. I 1. kvartal 2023 havde banken positive kursreguleringer på 24,6 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 1. kvartal 2022 på 14,1 mio. kr. Nedskrivningerne var præget af den økonomiske usikkerhed og de afledte effekter af krigen i Ukraine. I 1. kvartal 2023 nedskrev banken 8,9 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet før skat var på 66,9 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. i 1. kvartal 2022, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende.

Den gennemførte aktieemission med et nettoprovenu på 309,2 mio. kr. har øget bankens kapitalberedskab betydeligt. Pr. 31. marts 2023 var kapitalprocenten 31,0 % og den kapitalmæssige overdækning i forhold til lovkravet på 14,2 procentpoint.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. kvartal 2023:

Basisindtjeningen er steget med 59,1 % til 51,2 mio. kr. mod 32,2 mio. kr. i 1. kvartal 2022. Fremgangen skyldes primært stigningen i nettorenteindtægterne.

Gebyrindtægterne netto er faldet med 9,3 %, hvilket skyldes lavere aktivitetsniveau på boligområdet og et fald i indtægterne fra formueforvaltning.

Udgifterne til personale og administration er steget med 5,2 %, hvilket er i tråd med bankens vækststrategi.

Positive kursreguleringer på 24,6 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 1. kvartal 2022 på 14,1 mio.kr.

Nedskrivningerne er påvirket af den økonomiske usikkerhed. I 1. kvartal 2023 er nedskrivningerne på 8,9 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. i 1. kvartal 2022.

De ledelsesmæssige makrotillæg til nedskrivningerne og solvensbehovet er øget med 6,5 mio. kr.

De ledelsesmæssige makrotillæg til nedskrivningerne og solvensbehovet er øget med 6,5 mio. kr. Tilfredsstillende udlånsvækst på 5,5 % til 7.285 mio. kr. pr. 31. marts 2023 mod 6.905 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

Historisk høj kapitalprocent på 31,0 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 14,2 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 11,3 procentpoint.

Egenkapitalforrentning før skat på 11,2 % p.a.

Den 31. marts 2023 opjusterede banken forventningen til basisindtjeningen fra 170–200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Forventningerne til resultat før skat blev opjusteret fra 175-225 mio. kr. til 205-265 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”De første 3 måneder af 2023 har budt på stor fremgang i vores kerneforretning, hvilket resulterer i en stigning i basisindtjeningen på hele 59,1 %. Den positive udvikling er et resultat af ændringerne i de grundlæggende økonomiske forhold, hvor de hastigt stigende renter har bragt os ud af et lavrentemiljø, men også en positiv tilgang af nye privatkunder har betydning. Samtidig har den høje inflation og krigen i Ukraine fortsat betydning for udviklingen på kursreguleringerne og nedskrivningerne.

Vi glæder os derfor over et meget tilfredsstillende resultat før skat på 66,9 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. i 2022.

Vi ser fortsat ind i en tid, som sandsynligvis vil påvirke flere af vores kunder økonomisk. Derfor har vi øget det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne med 8,0 mio. kr. til 127,7 mio. kr.

Kapitalmæssigt står banken stærkere end nogensinde. Med den gennemførte aktieemission i marts 2023 er vores kapitalprocent oppe på 31,0 %, hvor lovkravet er 15,8 %. Vi står nu stærkt rustet til fremtiden og har fået styrket vores fundament, så vi kan udnytte strategiske muligheder og fortsætte den positive udvikling”.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Delårsrapport for 1. kvartal 2023.

Vedhæftede filer