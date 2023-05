Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj / Elisa Oyj

Lehdistötiedote

Julkaisu: 23.5.2023 klo 9.15

Elisan vastuulle osa Aktian IT- ja verkonhallinnan palveluista

Aktia Pankki Oyj ja Elisa Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen pitkäaikaisesta kumppanuudesta, jonka myötä Elisa vastaa jatkossa osasta Aktian IT- ja verkonhallinnan palveluita. Sopimus astuu voimaan 1.6.2023 ja se on laadittu seuraavan viiden vuoden ajaksi, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa. Yhteistyö tukee Aktian strategista tavoitetta olla Suomen johtava varainhoitajapankki.

Muutoksen myötä Elisalle siirtyy 22 Aktian IT-palveluiden ja verkonhallinnan työtehtävää, joista vastaavat asiantuntijat siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä vanhoina työntekijöinä Elisa Oyj:n palvelukseen 1.6.2023 alkaen.

”Kumppanuus Elisan kanssa on osa Aktian IT-strategian toteutusta. Se turvaa kriittisen IT-työvoiman saatavuuden ja kyvykkyyden sekä varmistaa osaltaan sen, että Aktian palvelut täyttävät tulevaisuudessakin finanssialan tiukkenevan sääntelyn ja riskienhallinnan vaatimukset. ​Nyt käynnistyvän kumppanuuden tavoitteena on parantaa Aktian IT-palveluiden saatavuutta, jatkuvuutta ja vakautta sekä kehittää palvelutuotantoa vastaamaan paremmin Aktian nykyisiä ja tulevia tarpeita”, sanoo Aktian tietohallintojohtaja Sari Leppänen.

Elisa valikoitui Aktian kumppaniksi, koska sillä on IT-alan edelläkävijänä osaamista ja kokemusta vastaavista kumppanuuksista.

“Rahoitusalan toimijat ovat Elisan tavoin yhteiskunnalle kriittisiä toimijoita, mikä tekee yhteistyöstämme Aktian kanssa luontevaa. Aktian pitkäaikaisena 5G-liittymäkumppanina otamme seuraavaksi haltuun yhtiön IT- ja verkonhallinnan palvelut kokonaisuutena, ja varmistamme palveluiden toimivuuden parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja jatkossa. Elisa on dynaaminen, kotimainen, IT-alan edelläkävijäyhtiö, jonka vahvuutena on tietoturva-, tekoäly- ja automaatio-osaaminen. Siirtämällä IT:n ja verkonhallinnan palvelut Elisan hoidettavaksi, Aktian on mahdollista keskittyä omissa operaatioissaan vahvemmin ydinosaamiseensa”, toteaa Elisa Oyj:n yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Timo Katajisto.

Lisätietoja:

Aktian viestintä, puh. +358 50 346 0640, viestinta@aktia.fi

Elisa viestintä, puh. +358 50 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2022 oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 600 yli 20 maassa. Elisa on hiilineutraali yhtiö. elisa.fi