Lerøy Seafood Group ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA i dag, 23. mai 2023. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen vedtok at det utbetales et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt den 2. juni 2023 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2023.

Aksjene i Lerøy Seafood Group ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med den 24. mai 2023.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

