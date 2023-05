Quadient et la plateforme omnicanale OneRail s’associent pour proposer des solutions de livraison plus rapides et fluides

English French

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec OneRail, un leader des solutions d'exécution omnicanale du dernier kilomètre aux Etats-Unis.

Intégrées à la plateforme Omnipoint de OneRail, les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient peuvent être facilement ajoutées au processus existant de traitement des commandes des commerçants. Ils peuvent ainsi proposer des options de livraison efficaces et fiables à leurs clients, et offrir une solution plus pratique et efficace aux livreurs lorsqu’ils récupèrent les produits, quelle que soit leur taille, tout en préservant l'identité visuelle et l’organisation des points de vente.

En pratique, la solution intégrée permet aux chauffeurs de scanner un code avec leur smartphone pour récupérer des produits dans une consigne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans les contraintes habituelles liées aux heures d'ouverture, le temps d'attente pour retrouver et organiser les commandes chez le commerçant ou le grossiste, ou encore faire la queue derrière d'autres chauffeurs ou clients. La solution intégrée permet aux chargeurs de réduire leurs frais opérationnels et aux transporteurs d’avoir un processus plus fluide. Ce nouveau partenariat bénéficie également aux commerçants et grossistes, en libérant les employés pour qu'ils puissent consacrer leur temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme conseiller les clients en magasin ou mener d'autres opérations importantes en entrepôt.

« Le partenariat avec Quadient s'inscrit dans le cadre de notre mission qui consiste à répondre aux demandes des chargeurs pour que les produits parviennent toujours plus vite aux consommateurs », a déclaré Bill Catania, PDG de OneRail. « Nous sommes ravis d'ajouter de la valeur à notre solution qui bénéficie non seulement aux expéditeurs et aux commerçants, mais aussi aux transporteurs. L'ajout d'une option de consigne automatique au processus de collecte facilite le travail des chauffeurs, permet aux commerçants de réduire leurs coûts opérationnels et aux consommateurs de recevoir leurs commandes plus rapidement ».

Pour Quadient, ce partenariat permet également d'étendre la disponibilité et l'accessibilité de son réseau de consigne colis à certaines des plus grandes marques américaines dans des secteurs d’activité majeurs, avec l'avantage supplémentaire proposer l’échange de données, la gestion des commandes et la traçabilité entre les différents systèmes, de manière efficace.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de OneRail pour contribuer à simplifier et à rendre plus efficace la livraison le jour même et le lendemain pour tous les commerçants et distributeurs », a déclaré Austin Maddox, Vice-Président Exécutif des Solutions de Consignes Colis Automatiques Quadient en Amérique du Nord. « Les enseignes de distribution constatent une augmentation des commandes clients pour une livraison le jour même et le lendemain. La combinaison de la plateforme d'orchestration des livraisons de OneRail et des consignes automatiques Quadient offre un moyen optimisé, fiable, rapide et efficace de traiter le dernier kilomètre de livraison, tout en préservant l'idendité visuelle des magasins ».

À propos de OneRail

OneRail est une solution d'exécution omnicanale de référence qui associe un logiciel de pointe à un service de logistique afin d'offrir une fiabilité et une rapidité dignes d'Amazon, et d'aider les entreprises à tenir leurs promesses en matière de livraison. Grâce à un réseau connecté en temps réel de 12 millions de chauffeurs, OneRail associe le bon véhicule à la bonne livraison, ce qui permet aux marques de réduire leurs dépenses et d'augmenter leur capacité à développer rapidement leurs activités. Cette approche basée sur les personnes et la plateforme se caractérise par une équipe d'exception basée aux États-Unis, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui maintient un taux de livraison à l'heure de 99 %. OneRail a récemment été classée 23e sur la liste Forbes des meilleurs employeurs startups en Amérique, et 48e sur la liste Inc 5000. Pour en savoir plus sur OneRail, visitez le site OneRail.com.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

