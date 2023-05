Mosaic Minerals dénombre 52 pegmatites sur Mirabelli SM

English French

MONTRÉAL, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société”) a le plaisir d’annoncer avoir dénombrer la présence de 52 pegmatites favorables à la présence de lithium sur son projet Mirabelli SM, situé à moins de 20 KM au sud de la municipalité de Eastmain, en Jamésie.



Suivant la compilation d’un programme d’exploration orchestré par le ministère de l’Énergie et des Richesses Naturelles (MERN) en 2001, l’équipe technique de la société a répertorié la présence de 52 pegmatites non-analysées sur ce projet. De plus, on y note la présence de plusieurs minéraux indicateurs favorables à la présence de spodumène tels que la muscovite, la tourmaline, le béryl et le grenat.

Les différents affleurements visités et décrits par le MERN en 2001 étaient principalement composés de tonalite, granodiorite, de paragneiss à grenat et sillimanite avec une proportion allant jusqu’à 50% de pegmatites. La carte suivante permettra au lecteur de localiser les différentes pegmatites sur Mirabelli SM.

La direction de la société a aussi remarqué qu’un nombre important de pegmatites suit un corridor pegmatitique de direction NE-SO d’environ 20 KM lequel corridor semble associé à une faille majeure située au contact d’un paragneiss et d’un intrusif tonalitique. Lors des travaux d’exploration et d’échantillonnage réalisés en collaboration avec ALS Goldspot Discoveries, ce corridor sera traité prioritairement de même qu’un autre secteur localisé à l’est de l’intrusif tonalitique où plusieurs pegmatites ont également été répertoriées par le MERN.

« Ce travail de compilation a permis de cibler un ensemble de pegmatites à échantillonner au cours de la période estivale. Cela nous semble prometteur pour le futur. Aussi, de nombreux autres affleurements qui n’ont pas été visités par les années passées peuvent offrir d’autres cibles favorables. Nous avons bien hâte de débuter nos travaux » de souligner M. Jonathan Hamel, président et chef de la direction de la Société.

La société a également acquis par jalonnement sur carte 13 nouvelles cellules minières dans la partie est de son projet Mirabelli SM lequel comprend maintenant 346 claims pour une superficie d’environ 18,340 hectares.

Une étude de télédétection est également en cours sur des données satellitaires multispectrales afin d'identifier et de caractériser d’autres affleurements de pegmatite propices à contenir une minéralisation en spodumène. Les résultats obtenus seront ensuite intégrés au processus final de définition des cibles afin de prioriser les secteurs à investiguer pour la campagne de prospection de terrain prévu au cours de l’été 2023 sur les projets Maqua SM, Pluton SM, Mirabelli SM, Lithium SM et Lichen.

Les projets Lithium SM, Lichen, Maqua SM, Pluton SM et Dalmas SM seront également visités au cours de la période estivale. Les travaux sur Lithium SM et Lichen débuteront selon le calendrier de la société en juin prochain pour ensuite se diriger en juillet sur les projets situés à la Baie James.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la Direction

jhamel@mosaicminerals.ca

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

