Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2023

Valoe Oy Pörssitiedote 23.5.2023 klo 15.45

VUODEN 2023 ENSIMMÄINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Tammi-maaliskuussa 2023 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli noin -0,9 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -1,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -1,9 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa -14,7 prosenttia (4,4 %).

Sono Motorsin Sion-projekti päättyi yllättäen

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päättyi usean vuoden kestänyt ja massatuotantoon tähdännyt tuotekehitysyhteistyö Sono Motorsin Sion-autoprojektissa Sono Motorsin ilmoitettua yllättäen helmikuussa 2023 lopettavansa koko projektin. Projektin yllättävä päättyminen aiheutti ja edelleen aiheuttaa ongelmia rahoituksen järjestelyssä. Mikäli Sion -projekti olisi jatkunut, sekä Valoen rahoitus että kassavirta olisivat olleet pääosin kunnossa ainakin vuoden 2023 ajan.

Valmistautuminen Sono Motorsin Sion-aurinkosähköauton massatuotannon aloittamiseen työllisti ison osan henkilöstöstämme sekä Juvan paneelitehtaalla että Vilnan kennotehtaalla. Projektin peruunnuttua sopeutimme henkilöstöresurssimme muuttuneeseen tilanteeseen, minkä tuloksena aloitimme koko henkilöstöä koskevat enintään 90 päivän mittaiset lomautukset. Lomautukset toteutetaan vaiheittain vuorolomautuksin siten, että yhtiön tuotanto- ja toimintakyky säilyy koko ajan. Ensimmäiset lomautukset alkoivat katsauskauden päättymisen jälkeen, huhtikuun alussa, ja niiden vaikutus näkyy kuluvan tilikauden toisella neljänneksellä.

Saimme uusia tilauksia

Olemme saaneet useita uusia tilauksia mm. vakiintuneen autoteollisuuden aurinkosähkösovellutuksista, jotka ovat olleet myyntimme painopisteessä jo jonkin aikaa. Vanhat asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme ja tilanneet jatkohankkeita. Olemme aloittaneet useita uusia yhteistyöhankkeita. Hankkeiden potentiaali on merkittävä, ja niissä tavoitteemme on, että osallistumme ensin tiiviisti kyseessä olevan sovelluksen tuotekehitykseen, sen jälkeen teollistamisvaiheeseen ja lopuksi massatuotantoon.

Katsauskauden alussa saavutimme yhden merkittävän tavoitteemme ja allekirjoitimme tammikuussa 2023 alankomaalaisen TIP Groupin (TIP) kanssa sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIP:n hallinnoimiin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa edellyttäen, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan. Luovutamme ensimmäisen Valoe-aurinkosähköistetyn perävaunun toukokuussa 2023 TIP:lle. Frigoscandian Suomen ja Etelä-Euroopan välillä operoimasta yksiköstä kerätään tärkeää tietoa aurinkosähköjärjestelmän toimivuudesta massatuotannon aloittamista varten.

Saimme Simoldes Plásticos S.A:n (Simoldes) kanssa, vuonna 2021 aloitetun kehitysprojektin ensimmäisen vaiheen päätökseen vuoden 2022 lopulla. Maaliskuussa 2023 sovimme yhteistyösopimuksen jatkamisesta toiseen vaiheeseen, jossa Valoe suunnittelee, kehittää ja valmistaa aurinkosähkökaton prototyypin Stellantikselle. Toukokuussa 2023 saimme Simoldekselta uuden tilauksen polymeeripohjaisen aurinkosähköikkunan prototyypin valmistamisesta tiettyyn Stellantiksen henkilöautomalliin. Uusi aurinkosähköikkuna tuottaa sähköä auton toimintasäteen pidentämiseksi ja elektronisten laitteiden, kuten ilmastoinnin ja infotainment-järjestelmän tukemiseksi. Arvioimme hankkeen tuovan merkittävää liikevaihtoa vuodesta 2024 alkaen.

Katsauskauden jälkeen saimme tilauksen yhdysvaltalaiselta militääri- ja avaruusteollisuusyritykseltä aurinkosähkösovelluksen tuotekehitysyhteistyöstä ja prototyypin valmistuksesta. Tilaus vastaa arvoltaan yhtiön aikaisemmin saamia alkuvaiheen tuotekehityshankkeita, eikä sillä ole vuonna 2023 merkittävää vaikutusta Valoen liikevaihtoon tai tulokseen. Valoe uskoo kehitysyhteistyön jatkuvan nyt sovitun ensimmäisen vaiheen jälkeen, jolloin sen taloudellinen merkitys näkyy vuodesta 2024 alkaen.

Katsauskauden jälkeen saimme tilauksen toiselta alan merkittävältä globaalilta toimijalta, joka toimii mm. sopimusvalmistajana. Yhtiö tilasi Valoelta selvityksen aurinkosähköjärjestelmien kuluttajamarkkinoista ja on kiinnostunut käyttämään Valoen teknologiaa ja omaa eurooppalaista valmistuskapasiteettiaan laadultaan ja suorituskyvyltään korkealuokkaisten aurinkosähkötuotteiden toimituksissa. Tilaus vastaa arvoltaan alan tyypillistä markkinaselvitystä, eikä sillä ei ole merkittävää vaikutusta Valoen liikevaihtoon tai tulokseen vuonna 2023.

Rahoitus, käyttöpääoma ja tulos

Tammikuussa 2023 merkitsimme yhteensä 30.000.000 uutta osaketta yhtiön 21.9.2022 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Osakkeiden merkintä liittyy yhtiön rahoitusjärjestelyjen osittaiseen toteuttamiseen. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 1.2.2023 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 3.2.2023. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 448.359.195 osaketta.

Käyttöpääomatilanne oli tiukka koko katsauskauden. Helmikuussa 2023 allekirjoitimme Winancen kanssa enintään 5.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Rahoitusta käytetään käyttöpääomaksi ja Riverfort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) lainojen lyhennykseen. Valoella on velvollisuus ottaa vaihtovelkakirjalainaa sen ensimmäinen 2.000.000 euron lainaerä sekä vähintään kaksi 500.000 euron myöhempää lainaerää eli yhteensä 3.000.000 euroa. Vaihtovelkakirjalainojen loppuosan, eli 2.000.000 euroa, Valoe voi nostaa harkintansa mukaan. Tämän katsauksen päivämäärään mennessä yhtiö on nostanut yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, josta osa on käytetty RiverFortin lainojen lyhentämiseen

1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 Liikevaihto 412 466 1 305 Käyttökate -905 -626 -3 877 Liiketulos -1 320 -1 049 -5 587 Kauden tulos -1 871 -1 571 -7 668

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinaohjeistus

Sono Motors GmbH:n ilmoitettua 24.2.2023, että se lopettaa Sion-aurinkosähköautoprojektinsa, Valoen ja Sono Motorsin välistä massatuotantosopimusta ei allekirjoiteta. Kyseessä oleva sopimus olisi muodostanut suurimman osan Valoen vuoden 2023 liikevaihdosta.

Valoe neuvottelee tätä liiketoimintakatsausta julkaistaessa useasta muusta toimitussopimuksesta. Neuvottelut ovat edelleen kesken. Tästä syystä Valoe ei julkaise vielä ohjeistusta vuodelle 2023. Käynnissä olevien neuvotteluiden ratkettua Valoe julkaisee markkinaohjeistuksen vuoden 2023 liikevaihdosta ja tuloksesta.

Markkinoista

Tärkeimpien Valoen käyttämien raaka-aineiden ja hyödykkeiden hintojen voimakas nousu näyttää tasaantuneen ehkä lukuun ottamatta Liettuan sähköhintoja. Ukrainan sodan aiheuttamat logistiikkaongelmat toimitusketjuissa vaikeuttavat kuitenkin edelleen materiaalien saantia ja toimintaa yleisemminkin.

Euroopassa panostukset aurinkoenergiaan kasvavat. EU korosti aurinkoenergian tärkeyttä suuntaamalla huomattavia rahapanostuksia aurinkosähkösovellutuksiin. Toukokuussa 2022 EU hyväksyi noin 17 miljoonan euron IBC4EU-tutkimusprojektin, jossa myös Valoe ja Valoe Cells ovat mukana. Yhteensä yhtiömme saavat projektin toteuttamiseen 2,2 miljoonan euron avustuksen.

Kiinnostus liikennevälineisiin integroituvia aurinkoenergiaratkaisuja kohtaan jatkoi kasvuaan. EU nimesi 18.5.2022 julkaistussa aurinkoenergiastrategiassaan ajoneuvoihin integroituvat aurinkoenergiaratkaisut yhdeksi tulevien vuosien painopistealueeksi. OddForm®-komponenttiemme vuosia kestäneen kehitystyön ansiosta koemme olevamme hyvissä asemissa ajoneuvojen aurinkosähköistämisen nyt toden teolla alkaessa.

Strategiasta

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen.

Olemme valinneet aurinkosähkön soveltamisen ajoneuvoihin tärkeimmäksi sovellutuskohteeksemme. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteenamme on olla maailman johtavien toimittajien joukossa.

Seuraamme myös muuhun kuin ajoneuvoliiketoimintaamme läheisesti liittyvää aurinkosähkön sovellutusten kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin teknologioihimme, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Valoe on nyt mukana jo toisessa merkittävässä EU:n rahoittamassa tulevaisuuden aurinkoenergiateknologioihin tähtäävässä konsortioprojektissa. Uudessa projekteissa Valoe tekee taas yhteistyötä merkittävimpien eurooppalaisten tutkimuslaitosten sekä aurinkoenergiayritysten ja ennen kaikkea ISC Konstanzin kanssa Valoen IBC-kennoteknologian kehittämiseksi.

Etsimme asiakkaita, joiden projektit ovat suuria, pitkäaikaisia, ja joista saatuja kokemuksia voisimme monistaa ja jalostaa tuotteiksi. Olemme hyvässä alussa useiden nimekkäiden asiakkaidemme hankkeissa, jotka sopivat hyvin strategiaamme. Olemme tiedottaneet potentiaalisista hankkeissa jo niiden alkuvaiheessa aina, kun näemme niissä merkittäviä, lähitulevaisuuteemme liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisellä neljänneksellä vuodelle 2023 asettamamme suuret kasvuodotukset saivat kovan kolauksen Sono Motorsin ilmoitettua Sion-henkilöautoprojektin välittömästä peruuttamisesta. Aloitimme välittömästi kustannussäästöt lomauttamalla koko henkilöstömme. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi niin, ettei toimituskykymme oleellisesti heikenny. Valoe ja Sono Motors ovat tehneet yhteistyötä Sion-auton aurinkopaneelijärjestelmän kehittämiseksi yli kolme vuotta. Sono Motors on ilmoittanut etsivänsä Sion-projektille ostajaa. Jos Sono Motors saa Sion-projektin myytyä, käynnistyvät meidänkin työmme taas projektia jatkavan tahon kanssa. Sion-projektin myynnin nopea onnistuminen ei kuitenkaan ole mitenkään varmaa.

Saimme Sion-projektin aikana maailmalla paljon myönteistä julkisuutta, ja kiinnostus osaamiseemme lisääntyi koko ajan. Olemme jo nyt mukana useassa eri ajoneuvoprojektissa, joista merkittävin ja pisimmällä on Simoldes Plásticos S.A:n kanssa Stellantikselle tehtävä yhteistyö. Projekti alkoi joulukuussa 2021 ja on nyt edennyt jo kolmanteen vaiheeseen. Mikäli projektimme etenee jatkossakin suunnitellusti, voi tuotteemme olla mukana massatuotantoon vuoden 2025 aikana tulevassa tunnetun automerkin volyymimallissa. Jos suunnitelmat etenevät aikataulussaan, liikevaihtomme alkaa kasvaa jo tilikauden 2024 aikana, kun asiakkaan massavalmistukseen tähtäävät investoinnit viimeistään alkavat.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä suunnittelimme ja rakensimme TIP Groupille ensimmäisen lämpötilasäädellyn perävaunun aurinkosähköjärjestelmän. Järjestelmä on tätä kirjoitettaessa testausvaiheessa ja se on tarkoitus luovuttaa asiakkaalle toukokuun aikana. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, saamme hoitaaksemme osamme isosta tehtävästä: TIPin tavoitteena on sähköistää kaikki 16.000 perävaunuaan.

Ilahduttavaa on myös todeta, että yksi meidän ensimmäisistä kevytajoneuvoasiakkaistamme, ruotsalainen Clean Motion on aloittamassa massatuotantoa edeltävän esisarjan valmistamisen, liittyen EVIG-ajoneuvoonsa. Valoen hyvin toimiva aurinkokatto on valmis sarjatuotettavaksi.

Kiinnostus ajoneuvojen aurinkosähköistämiseen on markkinoilla suuri. Tilikauden aikana olemme erikseen tiedotettujen projektien lisäksi saaneet useita pieniä tilauksia merkittäviltä ajoneuvoteollisuuden alihankkijoilta ensivaiheen prototyypeistä, jotka tähtäävät massatuotantoon lähivuosina.

Valoen asiakaskunnassa matka ensivaiheen prototyypin valmistumisesta massatuotantoon on pitkä ja monivaiheinen. Kaikkien uutta teknologiaa tarjoavien yritysten on erityisesti autoteollisuudessa, mutta muuallakin kuljettava sama pitkä testausten ja hyväksyntöjen polku. Tästä syystä myynnillämme ja protopajassamme on oltava rakenteilla riittävä määrä uusia ja potentiaalisia hankkeita. Käsityksemme mukaan olemme tällä hetkellä mukana suurimmassa osassa Euroopassa käynnissä olevista ajoneuvojen aurinkosähköprojekteista ja neuvottelemme myös monista uusista. Uskomme hankkeitten määrän ja koon edelleen kasvavan jo kuluvan tilikauden aikana. Työmme autoteollisuuden laatujärjestelmän IATF 16949 sertifioimiseksi on edennyt hyvin ja tavoitteemme saada sertifikaatti ennen tilikauden 2023 loppua vaikuttaa realistiselta. IATF 16949 on usein vaatimus ajoneuvojen komponenttien massavalmistukseen siirryttäessä ja siten sertifikaatin saaminen on tärkeä kilpailuetu useimpiin potentiaalisiin kilpailijoihin verrattuna.

Liettuassa valmistaudumme ottamaan käyttöön kaiken sinne jo aiemmin investoidun kapasiteetin. Kiinnostus IBC (Interdigitated Back Contact) -kennoa kohtaan on kova. Tällä hetkellä emme kuitenkaan tarjoa kennoamme massatuotteena kolmansille osapuolille, vaan pyrimme jatkojalostamaan kennomme korkean lisäarvon ratkaisuihin. Asiakkaidemme ennusteisiin perustuen koko tämänhetkinen kapasiteetti tullaan tarvitsemaan jo olemassa olevien projektien tarpeisiin. Jo ennen kuin massatuotantopimuksemme ovat varmistuneet, pyrimme tämän vuoden aikana sopimaan asiakkaidemme kanssa sitovista kapasiteettivarauksista tuleville vuosille.

Olemme huomanneet erityisesti eurooppalaisten suuryhtiöitten kiinnostuneen pitkään jatkuneen määrätietoisen kehitystyömme tuloksista. Valtavirrasta erottuva, eurooppalainen IBC ja taustavirtajohdinteknologiamme sopii hyvin Euroopassa meneillään oleviin trendeihin. Tavoitteena on kasvattaa maanosasta jo lähes täysin kadonnut aurinkoenergiateknologian valmistuskapasiteetti vastaamaan Euroopan energiauudistuksen tarpeita. Nämä kehityssuunnat meidän Valoessa täytyy pystyä käyttämään hyödyksemme.

Suurin haasteemme on edelleen toiminnan rahoitus. Sono Motorsin Sion-auton monella tavalla harmillinen peruuntuminen pienensi kuitenkin rahoitustarvettamme vuodelle 2023 merkittävästi. Vertikaalisesti integroitunut teknologiaorganisaatiomme on kallis ylläpidettävä, vaikka olemmekin ryhtyneet toimiin yleiskustannustemme hillitsemiseksi. Näistä toimenpiteistä huolimatta kassavirtamme on edelleen negatiivinen. Tarvitsemme toistaiseksi jatkuvaa rahoitusta toiminnan ylläpitämiseksi. Etsimme jatkuvasti rahoitusratkaisua, jolla turvata riittävät resurssit projektien saattamiseksi siihen pisteeseen, jossa kassavirtamme kääntyy positiiviseksi.

RISKEISTÄ

Liiketoimintamme kasvuodotukset perustuvat olemassa oleviin ja uusiin kehityshankkeisiin aurinkosähkösovellusten toimittamiseksi, erityisesti liikennevälineisiin sekä hankkeiden teollistamiseen.

Uuden markkinamme nopea kasvu ja kasvuun liittyvät investoinnit kasvattavat rahoitustarvettamme oleellisesti. Rahoituksemme hankintaan liittyy merkittäviä riskejä, ja erityisesti riittävän ja pitkäjänteisen rahoituksen puute voi rajoittaa kasvunopeuttamme.

Ukrainan sodan ja pakotteiden vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin ja logistiikkaan nousevine raaka-aine- ja energiahintoineen haittaavat tuotantoamme. Kysynnän alkaessa maailmalla kasvaa myös komponenttipula, joidenkin raaka-aineiden toimitusvaikeudet ja nousevat hinnat vaikuttavat toimintaamme. Pyrimme siirtämään korkeammat hankintakustannuksemme asiakashintoihimme. Jos emme siinä onnistuisi, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme negatiivisesti. Komponenttipula voisi osaltaan aiheuttaa viivästymisiä sekä Juvan paneelitehtaan että Liettuan kennotuotannon kapasiteetin kasvattamisessa.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti strategiaamme liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Näitä ja muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 27.4.2023 julkistetussa vuosikatsauksessa, joka on saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Mikkelissä 23.5.2023

Valoe Oyj

Hallitus

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.