Xencelabs kooperiert mit Escape Motions und bietet kostenlose Rebelle 6-Lizenz beim Kauf von Xencelabs Pen Tablets an

PORTLAND, Oregon, May 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd, ein global agierendes Unternehmen, das digitale Zeichenlösungen anbietet, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Escape Motions, dem Entwickler der preisgekrönten Malsoftware Rebelle, bekanntzugeben. Die Zusammenarbeit bietet Lösungen für Künstler in der weltweiten Gemeinschaft, die modernste digitale Malwerkzeuge nutzen möchten, und bietet eine außergewöhnliche kreative Erfahrung.

Rebelle wurde von dem leidenschaftlichen Team von Kreativen und Programmierern bei Escape Motions entwickelt und ist eine preisgekrönte hyperrealistische Malsoftware, die für ihre außergewöhnlichen Öl-, Aquarell- und anderen Nass- und Trockenmedien bekannt ist. Durch die Simulation von Farbmischung, Nassdiffusion und Trocknung bildet Rebelle die Interaktion zwischen natürlichen Medien und der Leinwand originalgetreu nach und ermöglicht es Künstlern, ihre Kreativität mit bemerkenswerter Präzision und Authentizität zu entfalten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Kunden von Xencelabs jetzt eine kostenlose Rebelle 6-Lizenz beim Kauf eines Pen Tablet Small. Dieses Angebot umfasst außerdem eine Rebelle 6 Pro-Lizenz beim Kauf eines Pen Tablet Medium, Pen Tablet Medium Bundle und Pen Tablet Medium Bundle SE. Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist ab sofort bis zum 30. Juni 2023 erhältlich und ermöglicht es Künstlern, mit der leistungsstarken Kombination aus Xencelabs Pen Tablets und Rebelle-Software in die Welt der digitalen Malerei einzutauchen.

Xencelabs ist bekannt für seine erstklassigen Lösungen für digitales Zeichnen, die Kreativprofis in die Lage versetzen, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu erweitern und ihre Produktivität zu steigern. Die Xencelabs Pen Tablets verfügen über Funktionen für ein besseres Skizzenerlebnis und einen schnelleren Arbeitsablauf und bieten unübertroffene Präzision und Zuverlässigkeit. Sie verfügen über ein modernes, minimalistisches Design, bei dem Komfort und Funktionalität im Vordergrund stehen. Bei der Entwicklung der Xencelabs Pen Tablets wurden die Bedürfnisse der Künstler berücksichtigt. Die Tablets verfügen über auswechselbare LED-Leuchten zur Kennzeichnung des Zeichenbereichs und eine sanft gebogene Handballenauflage für optimale Ergonomie.

Eines der wichtigsten Merkmale der Xencelabs Pen Tablets ist die Druckempfindlichkeit, die durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie die Empfindlichkeit am Kontaktpunkt des Stiftes mit dem Tablett erhöht. So können Künstler mühelos selbst die leichtesten Markierungen erstellen und kontrollieren, was präzise und nuancierte Kunstwerke ermöglicht.

„Wir freuen uns, zunächst in Nordamerika mit Escape Motions zusammenzuarbeiten und dann weltweit den Funktionsreichtum von Rebelle der kreativen Gemeinschaft zugänglich zu machen“, so Hannah Imperial Cannon, Director of Business Development, Sales & Marketing North America bei Xencelabs. „Die Kombination der unübertroffenen Fähigkeiten der Xencelabs Pen Tablets mit dem hyperrealistischen Malerlebnis der Rebelle-Software eröffnet Künstlern unendliche Möglichkeiten, ihre Kreativität zu entfesseln und atemberaubende digitale Kunstwerke zu produzieren. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement für die Bereitstellung von Spitzenwerkzeugen, die Künstler auf der ganzen Welt inspirieren und befähigen.“

Um mehr über die Xencelabs Pen Tablets und die Aktion mit kostenlosen Rebelle 6-Lizenzen zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.xencelabs.com/rebelle

Das Pen Tablet Medium Bundle mit den Quick Keys und dem Stift-Zubehör ist im Xencelabs-Shop für 359,99 USD/329,99 GBP erhältlich.

Das Pen Tablet Medium Bundle SE in Nebula White ist im Xencelabs-Shop für 379,99 USD/339,99 GBP erhältlich.

Das Pen Tablet Small ist im Xencelabs-Shop für 199,99 USD/179,99 GBP erhältlich.

