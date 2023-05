English French

Renault Group et Valeo signent un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle

Renault Group et Valeo étendent leur collaboration au Software Defined Vehicle (SDV - véhicule défini par logiciel ) .

Valeo fournira des composants électriques et électroniques essentiels , comme le High - Performance Computer , et contribuera au développement logiciel .

Avec Google sur le software, Qualcomm sur le hardware, et maintenant Valeo, Renault Group continue de développer son écosystème tech et sa maîtrise de la chaîne de la valeur du SDV.





Boulogne-Billancourt et Paris (France) - le 23 mai 2023 – Renault Group et Valeo annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat sur le développement de l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du Groupe. L’architecture du Software Defined Vehicle permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l’ensemble de leur durée de vie et capables d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.

Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira des composants électriques et électroniques1 essentiels du SDV, notamment le High-Performance Computer (HPC - calculateur haute performance). Des ingénieurs de Valeo travailleront également près des sites de Renault Group à Guyancourt, Toulouse et Sophia-Antipolis et collaboreront étroitement avec les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel. Valeo fournira enfin des logiciels applicatifs embarqués, comme l’assistance au parking.

Ce nouveau partenariat contribuera à réduire les temps de développement et les coûts de l’architecture électrique et électronique tout en privilégiant la haute performance, la compatibilité et la sécurité.

Complémentaire des accords signés avec Google pour le Car OS, le Cloud et le Digital Twin (jumeau numérique) et Qualcomm pour le Digital Chassis et les System-On-Chip (systèmes sur puces), cette collaboration avec Valeo permet à Renault Group de renforcer sa maitrise de la chaine de la valeur du Software Defined Vehicle.

Marc Vrecko, Président du Business Group Confort et Systèmes d’Aide à la Conduite de Valeo : « Ce développement conjoint renforce le partenariat historique entre Valeo et Renault Group. Grace à ce très important contrat, Valeo est fier de collaborer avec Renault Group pour préparer l’avenir du Software Defined Vehicle. Ce partenariat stratégique témoigne d’un engagement fort à repousser ensemble les limites de la technologie automobile pour améliorer l’expérience de conduite et la sécurité des utilisateurs ».

François Provost, Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques de Renault Group : « L’arrivée de Valeo dans notre écosystème tech constitue une étape importante en vue de la co-construction de notre Software Defined Vehicle. Ce nouveau partenariat réunit les compétences, l’expertise et l'innovation de nos deux entreprises françaises afin de proposer des véhicules au meilleur niveau technologique et compétitifs en termes de coûts et de délai de développement. Renault Group, et sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au Software, continue de se renforcer sur la chaîne de valeur de demain, pour devenir l’entreprise automobile de nouvelle génération. »



À propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe. Valeo en chiffres : 20 milliards d’euros de CA en 2022 ; 109 900 collaborateurs au 31 décembre 2022 ; 29 pays, 183 sites de production, 21 centres de recherche, 44 centres de développement, 18 plateformes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Davantage d’information sur www.valeo.com

Contact Presse - Valeo

Caroline De Gezelle

+33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com Dora Khosrof

+33 7 61 52 82 75

press-contact.mailbox@valeo.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information sur www.media.renaultgroup.com

Relations Presse - Renault Group

Christophe Lavauzelle

+33 6 09 09 25 44

christophe.lavauzelle@renault.com







Relations Investisseurs - Renault Group

Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com





1 Valeo fournira le HPC (High Performance Computer), cœur de commande des stratégies de conduite et des systèmes d’aides à la conduite (ADAS) des véhicules ; les contrôleurs de zone qui apportent une gestion de l’alimentation plus performante et une réduction substantielle du faisceau de câbles ; des modules de distribution électriques ; des composants ADAS : capteurs à ultrasons, driving et parking cameras.

