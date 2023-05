Annonce des gagnants du grand prix du concours national de rédaction d’Habitat pour l’humanité Canada

TORONTO, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2007, le concours national de rédaction Le sens d’un chez-soi fait connaître ce que signifie le chez-soi pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Cette année, trois gagnants du grand prix et neuf finalistes se sont joints à plus de 12 000 étudiants du Canada tout entier pour amasser 302 000 $ pour les organismes d’Habitat pour l’humanité partout au pays grâce à leurs candidatures.



Trois gagnants du grand prix ont remporté une subvention de 30 000 dollars destinée à Habitat pour l’humanité de leur localité tandis que les finalistes ont obtenu une subvention de 10 000 dollars attribuée à leur Habitat local. Félicitations à tous les gagnants et à tous ceux qui se sont inscrits et ont gagné un don de 10 dollars versé à leur Habitat pour l’humanité de leur région grâce à leurs soumissions.

Daphne U. (Toronto) est gagnante du grand prix de 4e année pour son inscription : « On n’est vraiment bien que chez soi » . Sa subvention de 30 000 $ profitera à Habitat pour l’humanité dans la région du Grand Toronto (RGT).

Harleen S. (Winnipeg) est récipiendaire du grand prix de 5e année, pour son texte : « Mon chez-moi, un lieu d’amour et de rire ». La bourse de Harleen profitera à Habitat pour l’humanité du Manitoba.

Léah C. (Côte Saint-Luc) a décroché le grand prix de 6e année pour sa pièce : « Ce que mon chez-moi signifie pour moi ». Cette récompense profitera à Habitat pour l’humanité Québec.

« La sécurité, un lieu d’amour, un endroit pour grandir, jouer, apprendre et créer des souvenirs : voilà les choses qui, selon les enfants, comptent le plus lorsqu’on leur demande ce que signifie leur chez-soi », explique Julia Deans, présidente, directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Le logement constitue le fondement de toutes ces choses, et nous continuons de bâtir et plaider la cause des familles afin qu’un plus grand nombre d’entre elles puissent bénéficier d’une accession à la propriété abordable. »

« Depuis le lancement du concours Le sens d’un chez-soi en 2007, plus de 100 000 élèves ont partagé ce que signifie le chez-soi pour eux. Avec le soutien de Sagen en tant que commanditaire fondateur, ces étudiants ont recueilli 2,3 millions de dollars pour aider un plus grand nombre de familles ayant besoin de logements à bâtir des vies plus solides grâce au logement », a déclaré Stuart Levings, président et chef de la direction de Sagen.

Le concours Le sens d’un chez-soi ne serait pas possible sans le soutien généreux du commanditaire fondateur, SagenMC et des commanditaires des prix, Urban Systems Foundation, Face to Face Games, et Home Trust.

Lisez les textes gagnants en visitant www.meaningofhome.ca/fr/page/gagnants2023.

À propos de SagenMC

En tant que commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 6,8 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada, et l’entreprise a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement déterminant pour son programme d’accession à la propriété, son appui à Habitat Canada va bien au-delà de l’aspect financier. Tout au long de la commandite de l’entreprise, des employés de tous les paliers de l’entreprise, dont le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de direction, ont mis leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps à contribution au lancement de bon nombre des programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours Le sens d’un chez-soi. Ces programmes, alliés au soutien et à l’engagement de Sagen, ont considérablement accru la capacité de l’organisme à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et du capital, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Pour plus d’information, visitez www.sagen.ca/fr.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a accès à un chez-soi abordable et sécuritaire. Habitat pour l’humanité mobilise les communautés pour aider les familles à consolider leur force, leur stabilité et leur indépendance grâce à l’accession à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires d’Habitat Canada et de 46 Habitats locaux travaillant dans chaque province et chaque territoire, l’organisme fournit un fondement solide tendant à une vie meilleure et plus saine au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international qui a été créé en 1976 et est devenu un organisme sans but lucratif mondial de premier plan œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, veuillez visiter www.habitat.ca.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0543d0c8-f6e9-49d9-b2a1-8afba3802711/fr