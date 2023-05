Michelin : TBC Corporation cède son réseau Retail et se concentre sur ses activités de Grossisme, Distribution et Franchise

English French

Clermont-Ferrand, le 23 Mai 2023

TBC Corporation cède son réseau Retail et se concentre sur ses activités de grossisme, distribution et franchise.

La Compagnie Générale des Établissements Michelin (« Michelin ») opère, conjointement avec Sumitomo Corporation, la société TBC Corporation ("TBC"), spécialisée dans la distribution de pneumatiques et basée aux États-Unis.

Le 18 mai 2023, TBC a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service Corp. ("Mavis", dont le siège se trouve à Millwood, New York, États-Unis). Dans le cadre de cette transaction, TBC transférera 595 points de vente à Mavis et assurera également la vente en gros et la distribution de pneus pour Mavis.

TBC distribue des pneumatiques et fournit des services de réparation et d'entretien automobile aux États-Unis, au Mexique et au Canada par le biais de ses activités de grossisme, de ses activités de vente au détail opérées par NTB et Tire Kingdom, et de ses activités de franchise (Midas et Big O Tires). Parmi ces activités, TBC considère que les activités de grossisme, qui bénéficient d'un réseau d'entrepôts de premier ordre, et les activités de franchise, qui disposent d'un réseau de magasins nationaux, sont ses activités cœur. En cédant son portefeuille de vente au détail et en se focalisant sur ses activités de grossisme, TBC améliorera sa rentabilité en concentrant ses ressources sur ses activités principales et en rationalisant son organisation.

Des investissements seront réalisés afin d’optimiser la chaîne d'approvisionnement, l'innovation numérique et le capital humain, et de nouveaux axes commerciaux seront développés, tels que des services logistiques avancés pour les pneumatiques (« Supply Chain as a Service ») qui bénéficient de son solide réseau.

Grâce à son partenariat avec Sumitomo Corporation pour exploiter TBC, deuxième acteur du grossisme en Amérique du Nord, Michelin continuera à bénéficier d'un accès fort et durable du marché des véhicules de tourisme et des camionnettes et à élargir son offre aux distributeurs et aux flottes, à travers les solutions commerciales les plus innovantes et créatrices de valeur dans l'industrie de la mobilité.

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Relations Investisseurs



Guillaume Jullienne

+33 (0) 7 86 09 68 01







guillaume.jullienne@michelin.com



Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81

pierre.hassairi@michelin.com



Flavien Huet

+33 (0) 7 77 85 04 82

flavien.huet@michelin.com Relations Presse



+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Relations Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05



Muriel Floc’hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com



Clémence Rodriguez

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations

Pièce jointe