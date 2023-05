Totalbanken A/S og Sparekassen Danmark ønsker at fusionere

Bestyrelserne i Totalbanken A/S og Sparekassen Danmark har dags dato indgået en aftale om at søge en fusion mellem de to pengeinstitutter med Sparekassen som det fortsættende pengeinstitut og under navnet Sparekassen Danmark.

Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere pengeinstitut, og samtidig give Sparekassen Danmark et godt udgangspunkt for ekspansion på Fyn. Det fusionerede pengeinstitut vil få ca. 330.000 kunder, ca. 90.000 garanter samt ca. 1.325 medarbejdere. Instituttet vil have en balance på ca. 65 mia. kroner. Det fusionerede pengeinstitut vil have over 60 kundevendte afdelinger heraf 4 på Fyn. Der vil ikke blive afskediget medarbejdere som følge af fusionen.

De fire største aktionærer i Totalbanken ejer tilsammen 57,5 % af aktierne i Totalbanken, og de har alle afgivet forhåndstilsagn om at ville stemme for fusionen.

Aktionærerne i Totalbanken modtager som vederlag ved fusionen DKK 233 i garantkapital i Sparekassen Danmark for hver aktie á nominelt DKK 20 i Totalbanken. Aktionærerne i Totalbanken vil forud for den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal stemmes om fusionsforslaget, få fremsendt skriftligt informationsmateriale om fusionen og konsekvenserne af ombytningen fra aktiekapital i Totalbanken til garantkapital i Sparekassen Danmark.

Attachment