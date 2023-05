Ensurge amorce la mise à l'échelle de sa production ainsi que la commercialisation des premières microbatteries à l'état solide rechargeables à haute densité énergétique au monde

German French Japanese

SAN JOSÉ, Californie, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCIQ : ENMPY), un fournisseur de premier plan de microbatteries au lithium à l'état solide pour une nouvelle génération d'appareils portables, audibles et IdO, a annoncé aujourd'hui produire avec fiabilité des microbatteries au lithium à l'état solide packagées avec un flux de fabrication amélioré et haute performance. Outre ces progrès, Ensurge a commencé à produire des volumes d'échantillons de microbatteries au lithium à l'état solide de haute capacité multi-couches en utilisant son architecture unique et innovante basée sur un substrat d'acier inoxydable de 10 microns. L'atteinte de ces jalons inédits dans le secteur constitue une étape majeure pour amorcer la production en série des microbatteries à l'état solide d'Ensurge.



« Ces deux jalons sont extrêmement importants pour Ensurge, alors que l'entreprise se prépare à adapter sa production de ces microbatteries au lithium à l'état solide qui transforment le marché. Nos batteries révolutionneront la façon dont les produits de la prochaine génération sont conçus afin de permettre des performances et capacités améliorées », a déclaré Mark Newman, président-directeur général d'Ensurge. « Les équipes techniques et opérationnelles d'Ensurge ont fait des progrès phénoménaux au cours des six (6) derniers mois pour réaliser les premières microbatteries à haute densité énergétique au monde avec des capacités se trouvant dans la plage de 1 à 100 milliampères-heure (mAh). »

Les microbatteries au lithium à l'état solide d'Ensurge fournissent une densité volumétrique d'énergie (volumetric energy density, VED) de 650 à 750 Watts-heure par litre (Wh/L), soit tout de même trois fois celle de microbatteries au Lithium-ion (Li-ion) d'une capacité similaire et jusqu'à dix fois celle de microbatteries à l'état solide concurrentes. Cette percée en termes de VED permet aux microbatteries d'Ensurge d'offrir davantage de capacité au sein d'un petit facteur de forme qui est également personnalisable pour correspondre à la forme du produit final. Au-delà de leurs progrès en matière de VED, ces microbatteries au lithium à l'état solide fournissent aussi d'autres avantages, notamment le chargement de jusqu'à 80 % de capacité de la batterie en 20 minutes par rapport aux microbatteries au Li-ion, dont le rechargement requiert jusqu'à 2 heures. Par ailleurs, les microbatteries d'Ensurge soutiennent des impulsions de décharge plus élevées d'au moins 5 C, leur permettant de prendre en charge de nombreux chipsets de communication sans fil ou d'autres transitoires de charge courante, alors que les utilisateurs d'appareils audibles et portables demandent une connectivité améliorée. De plus, la possibilité d'assembler les microbatteries via un processus de technologie de montage en surface (Surface Mount Technology, SMT) standard réduit les coûts de fabrication tout en augmentant le débit de production.

Ensurge se prépare simultanément à adapter la production d'une version personnalisée de sa microbatterie que la société a développée pour un innovateur sur le marché de la santé numérique. Ce client a passé une commande de 150 000 unités du produit en décembre 2022.

Au cours des 10 derniers mois, Ensurge a réalisé des progrès constants en vue d'apporter ses microbatteries sur le marché, notamment en expédiant des échantillons de cellules unitaires puis des échantillons de microbatteries packagées à de multiples partenaires stratégiques et clients potentiels. À travers ces étapes de développement, la société a validé les éléments clés de la chimie et du packaging de sa microbatterie au lithium à l'état solide qui permettront aux fournisseurs de produits audibles et portables de créer des solutions avec des fonctions impossibles à offrir en employant une technologie de batterie alternative.

Pour tout complément d'information sur la technologie de microbatterie d'Ensurge, veuillez consulter le site Web de la société à adresse www.ensurge.com.

À propos d'Ensurge Micropower

Fidèle à son slogan Energizing Innovation™, Ensurge énergise l'innovation avec la première microbatterie au lithium à l'état solide ultra-fine, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour la classe d'appareils portatifs, de capteurs connectés et autres de 1 à 100 milliampères-heure (mAh). La microbatterie innovante d'Ensurge permet des produits rechargeables à haute densité énergétique, idéaux pour les applications à facteur de forme limité, y compris les audibles (prothèses auditives et casques sans fil), les appareils portables numériques et de santé, les appareils de sport et de fitness, ainsi que les solutions de capteurs IdO qui utilisent la récupération d'énergie pour alimenter des objets du quotidien. L'usine de fabrication de pointe de la société, située au cœur de la Silicon Valley, combine une technologie brevetée des procédés et l'innovation des matériaux à l'échelle de méthodes de production en rouleaux pour apporter les avantages de la technologie d'Ensurge aux marchés établis et en expansion.

Ces informations sont soumises aux exigences de divulgation en vertu de l'article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

Contact

Shannon Fogle

Vice-présidente des RH et de l'administration

E-mail : shannon.fogle@ensurge.com