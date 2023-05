Société Générale_ Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2023 : Résultats des votes

French English

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2023 : RÉSULTATS DES VOTES

Paris, le 23 mai 2023



Résultat du vote des résolutions



Nombre d’actions composant le capital : 808 208 965

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 775 035 608

Nombre d’actions ayant participé au vote : 414 233 557

Nombre de droits de vote attachés aux actions ayant participé au vote : 433 221 989

25 793 actionnaires étaient présents ou représentés

Quorum : 53,45 %

Résolutions



Pour Contre Abstention (*) Voix % Voix % Nombre % 1 Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice 2022. 428.220.149 99,35% 2.816.935 0,65% 2.014.052 0,46% 2 Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice 2022. 428.010.456 99,29% 3.049.070 0,71% 2.034.289 0,47% 3 Affectation du résultat 2022 ; fixation du dividende. 426.068.832 98,49% 6.515.608 1,51% 512.046 0,12% 4 Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce. 430.675.093 99,62% 1.641.605 0,38% 804.887 0,19% 5 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 404.685.864 93,66% 27.383.897 6,34% 1.044.408 0,24% 6 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 337.179.715 78,73% 91.081.660 21,27% 4.858.708 1,12% 7 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 399.167.646 92,41% 32.798.822 7,59% 1.158.979 0,27% 8 Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce. 405.249.414 95,14% 20.719.806 4,86% 7.150.325 1,65% 9 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce. 403.420.943 93,50% 28.041.331 6,50% 1.653.741 0,38% 10 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Frédéric Oudéa, Directeur général, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce. 376.098.494 92,96% 28.469.383 7,04% 28.525.427 6,58% 11 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Philippe Aymerich, Directeur général délégué, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce. 402.991.129 93,70% 27.107.336 6,30% 2.997.697 0,69% 12 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à Mme Diony Lebot, Directrice générale déléguée, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce. 402.179.554 93,30% 28.873.781 6,70% 2.041.724 0,47% 13 Avis consultatif sur la rémunération versée en 2022 aux personnes régulées visées à l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier. 418.715.775 97,78% 9.523.259 2,22% 4.854.194 1,12% 14 Nomination de M. Slawomir Krupa en qualité d’administrateur. 423.075.089 98,74% 5.386.666 1,26% 4.626.221 1,07% 15 Nomination de Mme Béatrice Cossa-Dumurgier en qualité d’administratrice. 357.008.237 88,57% 46.083.968 11,43% 30.004.784 6,93% 16 Nomination de Mme. Ulrika Ekman en qualité d’administratrice. 421.302.465 98,94% 4.507.330 1,06% 7.303.539 1,69% 17 Nomination de M. Benoît de Ruffray en qualité d’administrateur. 402.526.329 94,50% 23.429.760 5,50% 7.164.228 1,65% 18 Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires de la Société dans la limite de 10 % de son capital. 423.464.008 98,64% 5.856.819 1,36% 3.791.859 0,88% 19 Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder avec suppression du droit préférentiel de souscription à des opérations d’augmentation de capital ou de cession d’actions réservées aux adhérents des plans d’épargne d’entreprise ou de groupe. 421.911.730 97,57% 10.512.896 2,43% 663.236 0,15% 20 Modification du paragraphe I de l’article 7 des statuts relative à la durée des mandats des administrateurs représentant les salariés élus par le personnel salarié. 428.012.521 99,10% 3.879.414 0,90% 1.215.726 0,28% 21 Modification de l’article 9 des statuts relative à la limite d’âge du Président du Conseil d’administration. 417.023.288 96,79% 13.834.861 3,21% 2.229.387 0,51% 22 Pouvoirs pour les formalités. 430.811.012 99,66% 1.488.946 0,34% 787.124 0,18%

(*) Le pourcentage de l’abstention est calculé par rapport à l’ensemble des voix des actionnaires ayant participé à l’assemblée (pour, contre et abstention)

