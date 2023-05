Des firmes de conseil indépendantes de premier plan en matière de vote par procuration recommandent que les actionnaires de Redevances Aurifères Osisko votent en faveur de tous les items proposés à la prochaine assemblée annuelle

English French

MONTRÉAL, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») (TSX et NYSE : OR) tiendra son assemblée annuelle 2023 (l’ « assemblée ») le mercredi 7 juin 2023 à 11h00 (heure avancée de l’Est).

Nous sommes heureux d’annoncer qu’Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »), ont chacune recommandé aux actionnaires de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées à l’assemblée.

Les actionnaires sont priés de voter à l’avance par Internet, par fax ou par courriel, tel que spécifié dans les documents relatifs à l’assemblée qui ont été envoyés aux actionnaires et qui sont accessibles sur notre site web au https://osiskogr.com/aga-2023/.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT – VEUILLEZ VOTER AUJOURD’HUI

Le conseil d’administration recommande que les actionnaires votent EN FAVEUR de toutes des résolutions proposées.

Veuillez soumettre votre vote avant la limite du dépôt des votes par procuration fixée à 11h00 (heure avancée de l’Est) le lundi 5 juin 2023.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui requièrent de l’assistance afin de voter peuvent contacter l’agent de sollicitation de procurations, Laurel Hill Advisory Group, sans frais en Amérique du Nord au 1-877-452-7184 (416-304-0211 pour les appels internationaux) ou par courriel au assistance@laurelhill.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com