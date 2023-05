VGP Joint Venture Kondigt Aankoop Logistieke Portefeuille van € 253 Miljoen aan

English Dutch

PERSBERICHT

Gereglementeerde Informatie

Antwerpen, België, 24 Mei 2023 (07u00 CET)

VGP NV (‘VGP’), en PIMCO Prime Real Estate, handelend namens verschillende ondernemingen van Allianz Group, hebben vandaag een succesvolle vierde transactie aangekondigd tussen VGP en hun 50:50 joint venture, VGP European Logistics 2 (De ‘Tweede Joint Venture’ of ‘Aurora’). De transactie omvat 11 logistieke gebouwen, waaronder 5 gebouwen in 4 nieuwe VGP-parken en nog eens 6 nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die reeds eerder overgedragen werden aan de joint venture.

De 11 gebouwen zijn gelegen in Spanje (7), Nederland (3) en Italië (1).

De closing met VGP European Logistics 2 zal de vierde closing zijn tussen VGP en deze joint venture en heeft een waarde van € 253 miljoen met een bruto-opbrengst van € 197 miljoen.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "De Aurora IV closing, tot nu toe de grootste aangekondigde portefeuilletransactie in de Europese markt voor logistiek vastgoed in 2023, is een uitstekende aanvulling op onze joint venture portefeuille waarin we gezamenlijk werken aan een duurzame vastgoedportefeuille van topkwaliteit die op lange termijn waarde creëert voor huurders, gemeenschappen en de joint venture partners."

Jan Van Geet voegde daaraan toe: "Vanuit VGP-perspectief zal de transactie, die in de eerste helft van juni zal worden afgerond, resulteren in een aanzienlijke cash-recycling die onze liquiditeitspositie versterkt voor het maken van nieuwe investeringen en terugbetaling van aflopende obligaties. De transactie zal een positief effect hebben op de financiële resultaten over de eerste helft van 2023.”

Na de afronding van deze vierde transactie in de Tweede Joint Venture bestaat deze vastgoedportefeuille uit 43 opgeleverde gebouwen goed voor 925.000 m² verhuurbare vloeroppervlakte, met een bezettingsgraad van 99,7%.

Deze groei van de portefeuille van de Joint Ventures zou een verdere positieve invloed moeten hebben op de inkomsten uit vergoedingen voor de diensten die VGP aan de Joint Ventures verleent op het gebied van asset-, property- en developmentmanagement.

