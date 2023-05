GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt twee overeenkomsten voor locatiegegevens en -diensten aan met een waarde van meer dan EUR 200K

English Dutch

Capelle aan den IJssel, Nederland, 24 mei 2023 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is verheugd twee nieuwe contracten aan te kondigen met een wereldwijd technologiebedrijf, met een totale waarde van meer dan 200.000 Euro.



De eerste overeenkomst betreft een Location Intelligence Service waarbij GeoJunxion locatie gegevens over een beperkt aantal landen zal verzamelen, digitaliseren en standaardiseren. Deze opdracht kan de weg vrijmaken voor toekomstige uitbreidingen het aantal landen, voor hetzelfde type werk.

Het tweede contract is een terugkerende data licentieovereenkomst, waarbij GeoJunxion per kwartaal updates van eerder geleverde gegevens zal updaten. Dit is een perfect voorbeeld van ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsstrategie. De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerend service- of licentiecontract. Hierdoor worden initieel eenmalige projecten vaak omgezet in een terugkerende en voorspelbare inkomstenstroom.

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO en Managing Director: "We zijn bijna aan het einde van dit succesvolle boekjaar 2022/23, dat eind juni wordt afgesloten. Deze twee contracten zijn de kers op de taart van dit fantastische jaar en bevestigen het vertrouwen van onze klanten in GeoJunxion. Ik wil ook graag de toewijding, passie en klantgerichtheid benadrukken die onze mensen in hun dagelijkse activiteiten aan de dag leggen. Het is dankzij hun werk dat ons bedrijf zijn jaarlijkse zakelijke en financiële doelstellingen haalt en overtreft".

--ENDE--

