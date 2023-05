English Danish

Selskabsmeddelelse

24. maj 2023

Meddelelse nr. 18

NKT investerer i højspændingsforretningen for at sikre vækst og opgraderer de mellemlange finansielle ambitioner

NKT har siden marts 2023 vundet højspændingsprojekter og rammeaftaler for ca. EUR 5 mia. På baggrund af denne betydelige ordreindgang og forsatte positive forventninger til markedet, investerer NKT nu i yderligere produktions- og installationskapacitet i højspændingsforretningen. Dette fører samtidig til en opgradering af virksomhedens mellemlange finansielle ambitioner.

Markedet for højspændingskabler er vokset betydeligt i de seneste år, og udsigterne er fortsat positive drevet af overgangen til vedvarende energi og den generelle elektrificering af samfundet. Flere lande har ambitiøse mål for etablering af havvindmølleparker, og Europa sigter mod produktion af mindst 300 GW havvind inden 2050.

NKT vurderer, at værdien af ​​de tildelte projekter på det tilgængelige højspændingsmarked var omkring EUR 5 mia. i 2021 og omkring EUR 8 mia. i 2022. For 2023 og 2024 vurderer NKT, at værdien af tildelte projekter i markedet årligt vil være på mindst EUR 8 mia. i gennemsnit. Værdien kan dog ende betydeligt højere afhængig af udviklingen af flere, større projekter herunder flerårige rammeaftaler.

De projekter, der tildeles i disse år bliver eksekveret over en flerårig periode, hvilket giver kabelleverandører en god sigtbarhed i forhold til ordrebeholdningen. Ved udgangen af ​​1. kvartal 2023 steg NKT’s ordrebeholdning i højspændingsforretningen til EUR 7,0 mia. fra EUR 4,7 mia. ved udgangen af ​​2022 og EUR 2,9 mia. ved udgangen af ​​2021. Denne markante stigning vidner om, at markedet betragter NKT som en langsigtet, pålidelig partner i udførelsen af store højspændingsprojekter.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14 af 5. maj 2023 har NKT iværksat yderligere investeringer i mere produktions- og installationskapacitet på den markedsledende højspændingsfabrik i Karlskrona, Sverige.

Nye investeringer i komplet jævnstrømsfabrik og markedsledende kabelfartøj

De nye investeringer i yderligere produktions- og installationskapacitet omfatter, at NKT bygger en ny, komplet fabrik inklusiv et tredje kabeltårn på 200 meter ved siden af den eksisterende produktion i Karlskrona. Det vil gøre fabrikken til verdens største inden for produktion af højspændingskabler til offshore-markedet. Derudover investerer NKT i et nyt markedsledende kabelfartøj med rekordhøj installationskapacitet sammenlignet med andre skibe på markedet. Med udvidelsen styrker NKT mulighederne for fortsat at imødekomme den stigende efterspørgsel inden for højspændingskabler i lange længder baseret på jævnstrømsteknologi (DC).

NKT forventer at investere ca. EUR 1 mia. mellem 2023 og 2026, hvilket vil styrke virksomhedens markedsledende position markant. De nye aktiver vil være operationelle fra 2027. Derudover vil NKT have løbende vedligehold og foretage andre investeringer af mindre karakter i forretningen.

NKT’s administrerende direktør Claes Westerlind siger:

- De seneste måneders ordretildelinger og tilsagn fra vores kunder understreger vores førende position inden for turnkey projekter, XLPE og jævnstrømsteknologi. Kabelsystemer er centrale for at sikre overgangen til vedvarende energi, og den nuværende kapacitet i højspændingsmarkedet er ikke tilstrækkelig til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Vi er derfor tilfredse med at fortsætte med at skabe fundamentet for yderligere vækst i NKT i overensstemmelse med vores strategiske ambitioner ved at fortsætte med at levere turnkey projekter til vores kunder.

Siden 2020 har NKT udvidet højspændingsforretningen herunder med endnu et kabeltårn på fabrikken i Karlskrona. Det har skabt mere end 300 arbejdspladser, og NKT forventer, at de nye investeringer vil skabe mere end 500 nye, lokale arbejdspladser frem mod 2027.

Opgradering af mellemlange finansielle ambitioner

I selskabsmeddelelse nr. 21 af 22. september 2022 opdaterede NKT de mellemlange finansielle ambitioner for 2025. Med det nye RoCE1-skabende investeringsprogram og en forbedret sigtbarhed og kvalitet af ordrebeholdningen af højspændingsprojekter opgraderer NKT nu de finansielle ambitioner for at afspejle de forventede resultater i de kommende år.

Organisk vækst

NKT’s ambition er at øge omsætningen (målt i std. metalpriser) organisk med en CAGR på mere end 12% fra 2021-2028, hvilket er en fortsættelse af det nuværende vækstmomentum. De tidligere ambitioner var en organisk vækst med en CAGR på over 12% fra 2021-2025. NKT forventer stadig at levere på 2025-ambitionen og herefter fortsætte med at vokse i de følgende år.

Operationelt EBITDA

NKT’s ambition er at levere operationelt EBITDA på over EUR 300 mio. i 2025 og over EUR 550 mio. i 2028 med yderligere indtjening i de følgende år, hvilket afspejler en fortsat forbedring af indtjeningsmarginerne. Ambitionerne er hovedsageligt drevet af investeringsprogrammet i højspændingsforretningen. Den tidligere ambition var en operationel EBITDA-margin (std. metalpriser) på ~12-16% i 2025, og med den opdaterede ambition forventer NKT at levere i den øvre halvdel af intervallet. Marginerne forventes at forbedres yderligere frem mod 2028.

RoCE

NKT’s ambition er at forbedre RoCE til over 20% i 2028. Den tidligere ambition var en RoCE på over 12% i 2025, som nu forventes at være over 15%. Det stigende niveau, der forventes i de næste fem år, afspejler NKT’s generelle forbedringer i driften og værdiskabelse genereret af det annoncerede investeringsprogram.

NKT mellemlange ambitioner Opgraderede Organisk vækst (CAGR) >12% fra 2021-2028 Operationelt EBITDA EUR >300 mio. i 2025 og EUR >550 mio. i 2028 RoCE >15% i 2025 og >20% i 2028





Alle forretningsenheder forventes at bidrage til de forbedrede finansielle ambitioner med Solutions som største bidragyder. Investeringerne forventes at være fuldt værdiskabende, når aktiverne er i drift fra 2027. Yderligere investeringsmuligheder på tværs af forretningen vil stadig blive vurderet og iværksat i henhold til værdiskabelse.

Realisering af de mellemlange ambitioner er baseret på flere forudsætninger. I øjeblikket er de mest kritiske følgende:

Et konkurrencemæssigt miljø, der understøtter den nuværende gunstige balance mellem udbud og efterspørgsel

Sikre yderligere højspændingsprojekter, der sikrer høj udnyttelse af produktions- og installationskapacitet

Stabil udvikling af den globale økonomi

Tilfredsstillende udførelse af højspændingsinvesteringer og projekter for at levere på forventede indtjeningsmarginer

Stabile forsyningskæder med begrænsede forstyrrelser og adgang til nødvendig arbejdskraft, materialer og serviceydelser

Stabil udvikling i metalpriser

Opdatering af kapitalplan

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 10 af 23. marts 2023 modtog bestyrelsen bemyndigelse til at udstede op til 50% nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

NKT har på baggrund af det for nu anslåede kapitalbehov, og med forbehold for aktuelle markedsvilkår, til hensigt at rejse ca. EUR 350 mio. gennem en aktieudvidelse med fortegningsret, der vil give den nødvendige kapitalstruktur til at gennemføre det planlagte investeringsprogram i højspændingsforretningen. Det vil samtidig styrke virksomhedens finansielle fundament yderligere i forhold til at håndtere store højspændingsprojekter, som vokser i både antal og størrelse, og dermed sikre at NKT har mulighed for at afgive tilbud på projekter i det voksende højspændingsmarked.

For at øge ordrebeholdningen har NKT brug for at kunne udstede de nødvendige garantier i form af primært leverance- og forudbetalingsgarantier, som kræves i markedet. I løbet af den sidste måned har NKT opnået flere, væsentlige tilsagn om garantistillelse fra banker og eksportkreditbureauer, herunder Swedish Export Credit Agency (EKN) og Swedish Export Credit Corporation (SEK), som afspejler selskabets stærke ordretilgang.

Det annoncerede investeringsprogram vil skabe fortsat vækst i NKT’s højspændingsforretning og dermed øge eksponeringen mod store højspændingsprojekter. Denne forretningsmodel kræver en robust kapitalstruktur, og NKT sænker derfor sit mål for gearingsgraden (nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA) til op til 0,0x (tidligere mål var op til 1,0x). Solvensprocenten (egenkapital inkl. hybridkapital i procent af de samlede aktiver) fastholdes på over 30%.

Frasalg af NKT Photonics

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13 af 2. maj 2023, er frasalget af NKT Photonics ikke afsluttet, da Køber er blevet nægtet opkøbet i henhold til Investeringsscreeningsloven. NKT afventer Købers yderligere tiltag i anledning af afgørelsen, og derudover overvejer NKT selvstændigt sine muligheder.

Bestyrelsen forventer fortsat at sælge NKT Photonics. Det påvirker ikke beløbet i den forventede aktieudvidelse, at den igangværende salgsproces trækker ud.

1 Definition af RoCE: Operationelt EBIT for igangværende aktiviteter i procent af gennemsnittet af de seneste fem kvartalers investerede kapital for igangværende aktiviteter med investeret kapital defineret som koncernens egenkapital plus nettorentebærende gæld.

