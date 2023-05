Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2023

24. maj 2023

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 1. kvartal 2023

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2023.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, fra 2023 alene af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Fokus i 1. kvartal 2023 har været på håndtering af earn out aftaler.

NewCap Holding A/S har i marts 2023 modtaget DKK 2,5 mio. i betaling på selskabets anden earn out aftale. Beløbet var indregnet som tilgodehavende pr. 31. december 2022 og således i overensstemmelse med forventningerne hertil. Med den modtagne betaling er denne earn out aftale vedrørende de afhændede mægler- og rådgivningsaktiviteter ophørt og der tilbagestår alene den førnævnte earn out betaling vedrørende de frasolgte kapitalforvaltningsaktiviteter.

Den tilbageværende aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af afledte indtægter, er uændret pr. 31. marts 2023 i forhold til 31. december 2022, ca. SEK 6,0 mia.

Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for 2022, side 7ff og 14, samt note 12 side 47ff. for beskrivelse af earn out aftale, udvikling, usikkerheder og risici m.v., samt muligheder for førtidig opgørelse og betaling m.v.

Øvrige forhold

Koncernens øvrige udvikling i 1. kvartal 2023, herunder forventningerne til koncernens indtjening, der er omtalt i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport pr. 31. december 2022, er i tråd med de stillede forventninger.

