TELUS remporte le prestigieux prix Mercure pour sa stratégie de développement durable

MONTRÉAL, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a reçu le prix Mercure Stratégie de développement durable Desjardins dans la catégorie Grande entreprise, au concours Les Mercuriades de 2023, qui célèbre l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises québécoises. Ce prestigieux prix souligne le travail d’une entreprise dont l’engagement et les réalisations en développement durable sont remarquables et uniques dans son secteur industriel. Lors de la remise de prix, tenue à Montréal, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a récompensé TELUS pour son ambitieuse stratégie en matière de développement durable, incluant son objectif de devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d’ici 2030.



« L’engagement de notre équipe en matière de développement durable est au cœur de notre stratégie de sociocapitalisme et est partie intégrante de notre culture, à travers tous les paliers de notre organisation : de la première ligne jusqu’au conseil d’administration, en passant par notre équipe de direction et nos partenaires, déclare Nazim Benhadid, premier vice-président, TELUS, qui a reçu le prix au nom de l’entreprise. La marque de reconnaissance que représente le prix Stratégie de développement durable du concours Les Mercuriades renforce notre désir et notre détermination à préserver et protéger l’environnement. Je suis extrêmement fier de notre équipe et de sa volonté d’avoir des retombées positives au Québec et dans le monde entier. »

La candidature de TELUS s’est démarquée par sa définition d’objectifs environnementaux ambitieux, notamment de se procurer 100 pour cent de l’électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faibles émissions d’ici 2025, améliorer son efficacité énergétique de 50 pour cent d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, et devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d’ici 2030. L’entreprise s’est servie de ces objectifs comme leviers pour devenir un chef de file de la finance durable en émettant les premières obligations liées au développement durable au Canada. La stratégie de croissance de TELUS, distinctive de celle de ses concurrents, est profondément ancrée dans sa vocation sociale et environnementale: l’entreprise investit dans les secteurs de la santé et de l’agriculture pour améliorer le mieux-être et limiter le gaspillage alimentaire. En 2022, TELUS a honoré son engagement à être l’entreprise la plus généreuse au monde en faisant don de 125 millions de dollars et de 1,44 million d’heures de bénévolat, ce qui représente cinq pour cent de son bénéfice avant impôts.

Depuis 2013, TELUS déploie activement son réseau PureFibre qui rejoint 99 pour cent des familles et entreprises du territoire qu’elle sert au Québec. Ce réseau utilise la technologie la plus durable disponible. TELUS a également récemment célébré la plantation de son millionième arbre , ce qui équivaut à la plantation de 20 000 acres de forêt. Le programme d’économie circulaire de TELUS, Mobile Klinik, qui récupère, remet à neuf et vend des appareils usagés, a permis d’éviter la production de plus de 23 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone en 2022 uniquement, en revalorisant 80 000 appareils et en vendant plus de 84 000 appareils usagés.

Le prix que TELUS a reçu au concours Les Mercuriades fait suite à plusieurs marques de distinction internationales soulignant le leadership mondial de l’entreprise sur les plans de la durabilité, de la responsabilité sociale et de la vocation sociale. TELUS a notamment :

TELUS a remporté plusieurs Mercures dans les dernières années, notamment dans les catégories L’excellence en français (2022), Contribution au développement économique et régional (2021), Engagement dans la collectivité (2018), Grande entreprise de l’année (2014) et Gestion proactive de la main-d’œuvre (2014).

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars incluant 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

