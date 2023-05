La propriété aurifère Lac Cameron de Globex directement attenant à la nouvelle ressource aurifère Flordin

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise au point à ses actionnaires au sujet de sa propriété aurifère Lac Cameron située 30 kilomètres au nord de Lebel-sur-Quévillon dans les cantons Desjardins, Franquet & Grevet, Québec (SNRC 32F07).

La propriété aurifère Lac Cameron comprend 30 cellules totalisant 1 280 hectares chevauchant 6,5 kilomètres du corridor de déformation Cameron, une structure aurifère qui est l’hôte de nombreux indices et dépôts aurifères incluant le dépôt aurifère voisin Flordin.

Le 18 mai 2023, Mines Abcourt Inc. ont fait l’annonce d’une première estimation des ressources minérales (ERM) pour le projet aurifère Flordin basée sur 73 400 mètres de forage dont 34 900 mètres ont été complétés entre 2010 et 2020. En se servant d’un prix de l’or à 1 650,00 $/oz., une Ressource Mesurée et Indiquée de 1 758 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,38 g/t Au et une Ressource Inférée de 570 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,23 g/t Au ont été calculées par InnovExplo de Val-d’Or, Québec par les personnes qualifiées et indépendantes telles que définies par la NC 43-101 pour une ERM, Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Carl Pelletier, géo., Eric Lecomte, ing., and Simon Boudreau, ing..

Le dépôt Flordin est directement attenant à la propriété Lac Cameron de Globex du côté ouest (voir les deux cartes ci-jointes). Les anciens forages sur la propriété de Globex présentent de nombreuses intersections montrant des valeurs aurifères sur une distance horizontale de 700 mètres et une profondeur verticale de 300 mètres. La “Zone Principale” qui est la zone de la propriété Cameron située la plus près de la limite des terrains Abcourt/Globex a été ciblée par 70 forages. Les forages ont intersecté de nombreux horizons aurifères parallèles incluant:

- 5,55 g/t Au sur 1,15 m - 13,61 g/t Au sur 0,40 m - 17,83 g/t Au sur 1,05 m - 8,23 g/t Au sur 1,30 m - 9,40 g/t Au sur 0,77 m - 8,13 g/t Au sur 1,00 m - 9,05 g/t Au sur 0,86 m - 7,41 g/t Au sur 1,10 m - 7,44 g/t Au sur 0,97 m - 16,12 g/t Au sur 0,68 m - 4,94 g/t Au sur 1,14 m - 7,72 g/t Au sur 1,44 m - 21,84 g/t Au sur 1,50 m (Source : Documents Sigéom)



Des échantillons choisis de surface présentent des valeurs telles que 6,57 g/t Au, 2,86 g/t Au, 2,35 g/t Au.



En plus de la Zone aurifère Principale, de l’or a été rapporté dans les forages le long du corridor de déformation ainsi que dans d’autres environnements géologiques non associés au corridor de déformation.

L’élaboration d’une ressource mesurée et indiquée de 1 758 000 tonnes et d’une ressource inférée de 570 000 tonnes directement attenante à la propriété Cameron détenue à 100% par Globex, augmente son potentiel et met en évidence le besoin d’effectuer des travaux d’exploration modernes plus ciblés sur les terrains de la propriété Cameron.

Carte géologique du secteur du corridor de déformation Cameron (Figure 1 of 2)





Propriété Cameron – Indices minérales (Figure 2 de2)





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

