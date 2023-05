Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

24.5.2023 klo 16.15





Aktia laski liikkeeseen 500 miljoonan euron katetun joukkolainan

Aktia Pankki Oyj laski 23.5.2023 liikkeeseen uuden 500 miljoonan euron katetun joukkolainan (covered bond), joka erääntyy toukokuussa 2027. Laina hinnoiteltiin 17 tuottopisteen marginaalilla swap-korkoihin nähden (MS +17). Aktian edellinen vastaava liikkeeseenlasku tehtiin viime vuoden tammikuussa.

Lopullinen tarjouskirja sisälsi yli 1,25 miljardin euron arvosta merkintätarjouksia yli 50 sijoittajalta. Yli puolet tarjouksista tuli saksankielisestä Euroopasta. Pohjoismaisten sijoittajien osuus oli noin kolmannes, josta yli puolet suomalaisilta sijoittajilta. Merkintätarjouksia tehtiin myös muun muassa Alankomaista, Ranskasta, Italiasta ja Isosta-Britanniasta.

Liikkeeseenlaskun järjestäjäpankkeina toimivat Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, LBBW sekä Nordea.

”Olen todella tyytyväinen liikkeeseenlaskun lopputulokseen. Laina ylimerkittiin 2,5-kertaisesti ja hinnoiteltiin kilpailukykyisesti, mikä on kilpailtuun markkinatilanteeseen nähden erittäin hyvä lopputulos. Erinomainen lopputulos pääomamarkkinoilla on osoitus onnistuneesta sijoittajatyöstä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. On hienoa, että saimme sijoittajien luottamuksen ja olemme onnistuneet ylläpitämään vakaata ja vahvaa kysyntää tuotteillemme velkamarkkinoilla”, toteaa Aktian talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson.

