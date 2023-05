English French

Déclaration du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics

Amsterdam, le 24 mai 2023 – A la suite de l’Assemblée Générale Annuelle de STMicroelectronics N.V. (NYSE : STM) qui s’est tenue aujourd’hui à Amsterdam (Pays-Bas), les membres du Conseil de Surveillance ont nommé respectivement M. Nicolas Dufourcq en tant que Président (Chairman) et M. Maurizio Tamagnini comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

