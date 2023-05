Magna dévoile les résultats de son assemblée annuelle 2023

French German

AURORA, Ontario, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a dévoilé aujourd'hui les résultats des votes organisés lors de son assemblée annuelle des actionnaires 2023, qui s'est tenue le 11 mai 2023. Au total, 226 558 449 actions ordinaires ou 79,18 % de nos actions ordinaires émises et en circulation étaient représentées en personne ou par procuration lors de cette assemblée. Les actionnaires ont voté en faveur de chaque point de l'ordre du jour, comme suit :



a. Élection des administrateurs

Candidat

Votes POUR Candidat Votes POUR Peter G. Bowie 99,05% Mary Lou Maher 99,64% Mary S. Chan 99,38% William A. Ruh 95,29% L'honorable V. Peter Harder 99,08% Dre Indira V. Samarasekera 87,97% Jan R. Hauser 99,64% Matthew Tsien 99,74% Seetarama S. Kotagiri (PDG) 99,65% Dr Thomas Weber 99,66% Jay K. Kunkel 99,74% Lisa S. Westlake 95,15% Robert F. MacLellan 99,43%

b. Autres questions à l'ordre du jour

Question

Votes POUR Renouvellement du mandat de Deloitte 99,58% Vote « Say on Pay » 77,22%

En se basant sur les résultats des votes, chacun des 13 candidats a été élu, et Deloitte a été reconduit en tant qu'auditeur indépendant, avec une large majorité. Par ailleurs, la décision « Say on Pay » de Magna a été approuvée par une large majorité des voix exprimées. Les résultats détaillés des votes constituent l'Annexe « A » de ce communiqué de presse.



Annexe « A »

RÉSULTATS DES VOTES - ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2023