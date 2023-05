Cologix annonce la construction d’un nouveau centre de données durable Scalelogix(SM) à Montréal, Québec

English French

DENVER, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui qu'elle a commencé la construction de sa plus récente installation Scalelogix, le centre de données MTL8, à Montréal. Avec une superficie prévue de 205 000 pieds carrés et une puissance de 21 mégawatts (MW), MTL8 représente l'un des centres de données les plus écologiques et les plus durables de Cologix à ce jour.



Actuellement en construction par CML Construction, et avec une date de fin d’exécution prévue d'ici la mi-2024, MTL8 est une expansion de l'empreinte existante de centre de données de Cologix à Montréal. En tant qu'installation certifiée LEED Or par le U.S. Green Building Council , MTL8 consommera un minimum d'énergie, d'eau et de ressources naturelles pour réduire son impact global sur l'environnement. Le système de refroidissement de l'installation est conçu pour offrir une efficacité énergétique maximale pour optimiser la fonctionnalité tout en réduisant l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'installation. MTL8 utilisera également l'énergie renouvelable d'Hydro-Québec.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Cologix à Saint-Laurent. », a déclaré Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, l'un des arrondissements périphériques de Montréal situé dans le centre-nord de l'île. « En tant que territoire municipal durable qui a mis en place un plan d’urgence climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030, nous sommes sensibles au fait que cette installation de Cologix est le premier centre de données au Canada à recevoir la certification LEED Or. Par ailleurs, il s'agit d'un emplacement stratégique pour Cologix pour développer ses affaires, surtout avec plus de 4 000 entreprises et trois importants regroupements industriels, dont les technologies de l'information et des communications. Mais aussi parce qu’il est situé près de l'aéroport et du réseau de transport aérien, maritime et routier qui sera bientôt renforcé par nos cinq stations du REM. Le centre de données Cologix est une preuve supplémentaire que la prospérité économique, l'innovation et la protection de l'environnement peuvent être combinées avec succès. »

Le centre de données MTL8 permettra aux entreprises de construire et d'étendre leurs opérations dans une installation qui s'aligne sur les objectifs de développement durable de Montréal. Situé dans le Technoparc Montréal, le premier parc scientifique au Canada, MTL8 est bâti dans une communauté de plus d'une centaine d'entreprises innovantes des secteurs des sciences de la vie, de l'aérospatiale et des technologies. De plus, grâce à la connectivité par fibre noire, les 11 centres de données montréalais de Cologix sont reliés dans la grande région métropolitaine de Montréal avec un accès direct au principal hôtel pour télécommunicateurs de la région.

« Nous sommes ravis de lancer notre plus récent centre de données au Technoparc de Montréal », a déclaré Daniel Laurin, vice-président exécutif, ingénierie et solution client chez Cologix. « Avec sa conception durable, sa connectivité inégalée et ses solides capacités d'interconnexion, MTL8 est une installation bien positionnée pour servir de plaque tournante essentielle pour les entreprises de la région et d'ailleurs. Nous sommes impatients de soutenir la croissance et le succès de nos clients avec cette nouvelle installation très prometteuse. »

« Nous sommes ravis d’être le constructeur sélectionné pour bâtir ce centre de données certifié LEED Or situé dans le prestigieux Technoparc de Ville Saint-Laurent. » a déclaré Francesca Mancini, vice-présidente et associée de CML Construction. « Nous tenons à remercier Cologix d'avoir fait confiance à notre équipe pour construire cette installation à la fine pointe de la technologie. En tant qu'entrepreneurs généraux, nous reconnaissons notre responsabilité de réduire notre impact environnemental, nous travaillerons donc avec des matériaux durables pour bâtir ce projet, et tout au long du processus de construction, afin de nous concentrer sur la réduction de notre empreinte carbone.

MTL8 est l'une des trois nouvelles installations Scalelogix développées actuellement par Cologix aux États-Unis et au Canada, y compris des installations situées à Ashburn, Virginie et Columbus, Ohio. Ces nouveaux centres de données seront certifiés SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2 et PCI DSS Validation, garantissant qu'ils répondent aux exigences de sécurité et de conformité les plus strictes. MTL8 fournira une connectivité et des performances inégalées avec plus de 100 fournisseurs de services uniques et des connexions directes à faible latence vers les fournisseurs de services en nuage hyperscale, notamment Amazon Web Services®, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

Pour plus d'informations sur MTL8 et la gamme de solutions de centre de données de Cologix, veuillez visiter https://fr.cologix.com/

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn and Twitter.

Qui est Crevier Mancini Leeswood (CML) Construction Inc.?

En 2020, Leeswood et Crevier Mancini Construction se sont associés pour créer Crevier Mancini Leeswood (CML) Construction Inc., une entreprise de construction de premier plan desservant les marchés de Québec et d'Ottawa. Ensemble, les deux entreprises comptent plus de 30 ans en affaires, avec plus de 150 employés à travers le Canada, Crevier Mancini Leeswood possède une solide expertise dans la construction de centres de distribution, de bâtiments industriels, de centres de données critiques, d’installations construites spécialement pour la location, d'améliorations locatives et d'installations d'entretien. Crevier Mancini et Leeswood ont la même philosophie; ils ne s'engagent pas seulement pour exécuter un seul projet, mais pour favoriser une relation à long terme avec les clients.

