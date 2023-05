TC Transcontinental nommée « Entreprise de l’année – Grande entreprise » aux Mercuriades 2023, en plus d’être honorée dans la catégorie « Entrepreneuriat – Grande entreprise »

English French

MONTRÉAL, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX: TCL.A TCL.B) est fière d’avoir remporté le Mercure « Entreprise de l’année – Grande entreprise », lors de la 43e édition du prestigieux concours d’affaires organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), tenue hier au Palais des Congrès de Montréal. Cet honneur est décerné aux entreprises qui se sont particulièrement distinguées par l’excellence générale de leurs performances et leur capacité à se maintenir parmi les meilleures. TC Transcontinental a également remporté le prix « Entrepreneuriat – Grande entreprise ».



« Je suis extrêmement fière de ces reconnaissances octroyées par la Fédération des chambres de commerce du Québec à l’égard de TC Transcontinental, a dit Isabelle Marcoux, présidente du conseil d'administration, TC Transcontinental. La Société est propulsée par une vision à long terme. Au fil des ans, nous nous sommes adaptés aux tendances des industries dans lesquelles nous évoluons afin de nous renouveler et d’assurer notre pérennité. Nous avons exécuté un important virage stratégique vers l’emballage souple et développé ainsi un vecteur de croissance porteur. En seulement 8 ans, le secteur de l’emballage est passé de 2 usines en 2014 à 28 en 2022, et la proportion des revenus consolidés de l’entreprise provenant de ce secteur a progressé de 2 % à 56 %. Aujourd’hui, devant le succès de sa transformation, TC Transcontinental est en bonne position pour continuer à créer de la valeur à long terme pour toutes ses parties prenantes. Au nom de ma famille et du conseil d’administration, je remercie les équipes dans nos installations et nos gestionnaires aguerris partout dans l’entreprise de leur excellent travail. »

Depuis 1981, le concours Les Mercuriades célèbre l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises d’ici. C’est la quatrième fois que TC Transcontinental se voit récompensée par la FCCQ. En 1988, la Société était récipiendaire du Mercure « Entreprise de l’année – PME », en 2016, le Mercure « Transfert d’entreprise » lui était remis, saluant la réussite d’une entreprise à transférer les pouvoirs tout en sécurisant sa pérennité, et finalement, en 2020, le Mercure « Manufacturiers innovants – Grande entreprise » lui était octroyé. En outre, en 2015, Isabelle Marcoux a été honorée personnellement par le Mercure « Leadership Germaine-Gibara – Grande entreprise » reconnaissant son parcours exceptionnel en tant que femme d’affaires accomplie.

