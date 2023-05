Intervest Offices & Warehouses NV: Press release – Persbericht – Communiqué de presse

Result of the optional dividend in shares for financial year 2022

〉 33,1% of the optional dividend will be paid in shares

〉 Shareholders’ equity strengthened by € 10,4 million

〉 Decrease of debt ratio of 0,7% compared to a 100% distribution of the dividend in cash

Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2022

〉33,1% van het keuzedividend wordt uitbetaald in aandelen

〉 Versterking van het eigen vermogen met € 10,4 miljoen

〉 Daling van schuldgraad met 0,7% in vergelijking met een 100% dividenduitkering in cash

Résultat du dividende optionnel en actions pour l’exercice 2022

〉 33,1% du dividende optionnel sera payé en actions

〉 Renforcement des capitaux propres de € 10,4 millions

〉 Baisse du taux d’endettement de 0,7% en comparaison à une distribution de 100% du dividende en espèces

Attachments