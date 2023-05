Press release – Persbericht – Communiqué de presse

As at 26 April 2023 a first extraordinary general meeting of Intervest Offices & Warehouses was convened. Given the required quorum was not reached, a new extraordinary general meeting was held today 24 May 2023, with the same agenda.

Op 26 april 2023 werd een eerste buitengewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses bijeengeroepen. Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, is vandaag 24 mei 2023 een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden, met dezelfde agenda.

Le 26 avril 2023, une première assemblée générale extraordinaire d’Intervest Offices & Warehouses avait été convoquée. Étant donné que le quorum de présence requis n’avait pas été atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été tenue aujourd’hui le 24 mai 2023, avec le même ordre du jour.



Attachments