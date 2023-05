English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 mai 2023

Assemblée générale 2023 de Valeo

L’Assemblée générale des actionnaires de Valeo s’est tenue aujourd’hui sous la présidence de Gilles Michel, Président du Conseil d'administration, et a approuvé toutes les résolutions.

Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2022 et a décidé la distribution d’un dividende de 0,38 € par action. Ce dividende sera détaché de l’action le 29 mai 2023, avec une date de référence (record date) fixée au 30 mai 2023 et sera mis en paiement le 31 mai 2023.

Les actionnaires ont renouvelé les mandats d’administrateur de Stéphanie Frachet et de Patrick Sayer pour une durée de quatre ans.

Ils ont aussi ratifié la cooptation d’Alexandre Dayon en qualité d’administrateur, en remplacement de C. Maury Devine pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

L’Assemblée générale a également approuvé la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2022 aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux (votes ex post) ainsi que les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023 (votes ex ante).

Par ailleurs, les actionnaires ont renouvelé les autorisations et délégations financières au Conseil d’administration en matière de rachat d’actions et d’émission d’actions et de valeurs mobilières et donné une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux qui se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2021.

Enfin, les statuts de la Société ont été modifiés à l’effet notamment d’organiser la représentation des salariés actionnaires au Conseil d’administration.

Pièce jointe