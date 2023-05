English French

ERYTECH annonce les modalités de mise à disposition

des documents préparatoires à

l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023

Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 24 mai 2023 – ERYTECH Pharma (Euronext & Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023.

Les actionnaires d’ERYTECH Pharma sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 23 juin 2023 à 9h30 à l’InterContinental Paris - Le Grand, au 2 rue Scribe 75009 Paris (FRANCE).

Les actionnaires disposent des options suivantes pour participer à l’Assemblée Générale :

Assister personnellement à l’Assemblée Générale ;



Voter à distance par voie postale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess ; ou



Donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et règlementaires applicables ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale. Celui-ci émettra alors en leur nom un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le Conseil d‘administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets.





Mise à disposition des documents relatifs à l’Assemblée Générale

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°59 du 17 mai 2023.

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur le site Internet : https://erytech.com, Rubrique « Investisseurs / Assemblée Générale / 2023 ». Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs légaux et réglementaires.

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

ERYTECH est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants basés sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une technologie innovante permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un pipeline de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Le 15 février 2023, ERYTECH a annoncé son projet de rapprochement stratégique avec PHERECYDES pour créer un acteur mondial de la phagothérapie. Plus de détails sont disponibles dans le communiqué de presse.

ERYTECH est cotée en bourse sur le marché Nasdaq Capital Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

CONTACTS

ERYTECH



Eric Soyer



Directeur Financier et Directeur des Opérations NewCap



Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier



Relations Investisseurs



Nicolas Merigeau



Relations Médias +33 (0)4 78 74 44 38



investors@erytech.com











+33 (0)1 44 71 94 94



ERYTECH@newcap.eu









