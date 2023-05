General Counsel von EB5 Capital in den Verwaltungsrat des EB-5-Handelsverbands Invest in den USA berufen

French German Italian Spanish Dutch

WASHINGTON, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital freut sich, die Wahl von Lulu Gordon in den Verwaltungsrat von Invest in den USA (IIUSA) bekannt zu geben. Frau Gordon wird dieses Amt für drei Jahre bekleiden.



IIUSA ist der Branchenverband für das EB-5 Regional Center Program, ein Programm der US-Regierung, das neue Investitionen in arbeitsplatzschaffende Projekte fördert. Ausländische Investoren können sich für das EB-5-Programm qualifizieren, indem sie förderfähige Investitionen in EB-5-Projekte tätigen, die von regionalen Zentren gesponsert werden, vorausgesetzt, das Projekt schafft mindestens zehn neue US-Arbeitsplätze pro Investor.

„Ich fühle mich sehr geehrt, diese Aufgabe in einer Zeit zu übernehmen, in der sich die EB-5-Branche so stark verändert“, so Gordon. „Mit der Verabschiedung des EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 schlagen wir ein neues Kapitel auf. Zudem ist unser Programm nach einigen erheblichen Unterbrechungen in den letzten Jahren endlich wieder im Einsatz.“

Gordon verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Recht und Finanzen und ist seit 2015 bei EB5 Capital tätig. Sie nimmt am IIUSA Leadership Circle teil und ist Co-Vorsitzende des IIUSA Public Policy Committee. Im Rahmen ihrer Leadership-Circle-Aktivitäten nimmt Gordon vierteljährlich an Treffen mit Mitgliedern der Administration des Präsidenten, Kongressmitgliedern und deren Mitarbeitern teil, um sie über die wirtschaftlichen Vorteile des EB-5-Programms aufzuklären und laufende Probleme in Bezug auf das Programm zu diskutieren. Neben IIUSA ist Gordon Mitglied des EB-5 Securities Roundtable, einer unabhängigen Gruppe von Anwälten für Aktienrecht aus dem EB-5-Bereich.

Über EB5 Capital

EB5 Capital bietet qualifizierten ausländischen Investoren die Möglichkeit, im Rahmen des United States Immigrant Investor Program in arbeitsplatzschaffende Gewerbeimmobilienprojekte zu investieren (EB-5 Visa Program). Als einer der ältesten und aktivsten Regional-Center-Betreiber des Landes hat das Unternehmen im Rahmen von mehr als 30 EB-5-Projekten ausländisches Kapital in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht. EB5 Capital hat seinen Hauptsitz in Washington, DC, und hat es vermocht, aufgrund seiner herausragenden Erfolgsbilanz und seiner Führungsrolle in der Branche Investoren aus über 70 Ländern zu gewinnen. Zusätzlich zur Daueraufenthaltsgenehmigung in den USA bietet EB5 Capital private Kapitalbeteiligungen im Immobilienbereich und Investitionsprogramme für Nicht-US-Staatsbürger an. Weitere Informationen finden Sie unter www.eb5capital.com.

