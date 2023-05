La consejera general de EB5 Capital elegida para formar parte del Consejo de Administración de la Asociación Comercial EB-5 Invest in the USA

French German Italian Spanish Dutch

WASHINGTON, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital se complace en anunciar la elección de Lulu Gordon como miembro del Consejo de Administración de Invest in the USA (IIUSA). La Sra. Gordon desempeñará este cargo durante un mandato de tres años.



IIUSA es la asociación comercial del sector del Programa de Centros Regionales EB-5, un programa del gobierno estadounidense que fomenta nuevas inversiones en proyectos generadores de empleo. Los inversores extranjeros pueden acogerse al programa EB-5 realizando inversiones que cumplan los requisitos establecidos en proyectos EB-5 patrocinados por centros regionales, siempre que el proyecto cree un mínimo de diez nuevos puestos de trabajo en EE. UU. por inversor.

«Es un gran honor para mí ocupar este cargo en un momento tan transformador para la industria del EB-5», afirma la Sra. Gordon. «Nos encontramos ante el inicio de un nuevo capítulo con la aprobación de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 y, por fin, nuestro programa vuelve a funcionar después de algunas interrupciones significativas en los últimos años».

La Sra. Gordon cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito del derecho y las finanzas y presta sus servicios a EB5 Capital desde 2015. Forma parte del Círculo de Liderazgo de IIUSA y es copresidenta del Comité de Políticas Públicas de IIUSA. En el marco de las actividades del Círculo de Liderazgo de la Sra. Gordon, participa en reuniones trimestrales con miembros de la administración del Presidente, miembros del Congreso y su personal, para explicarles los beneficios económicos del programa EB-5 y debatir los problemas actuales del programa. Además de ser miembro de IIUSA, la Sra. Gordon es integrante de la Mesa Redonda de Valores EB-5, un grupo independiente de abogados de valores en el espacio EB-5.

Acerca de EB5 Capital

EB5 Capital ofrece a los inversores extranjeros cualificados la oportunidad de invertir en proyectos inmobiliarios comerciales generadores de empleo en el marco del Programa para Inversores Inmigrantes de Estados Unidos (Programa de Visados EB-5). En su calidad de operador del Centro Regional más antiguo y activo del país, la empresa ha recaudado cerca de 1.000 millones de dólares estadounidenses de capital extranjero a través de más de 30 proyectos EB-5. Con sede en Washington, DC, la destacada trayectoria de EB5 Capital y su liderazgo dentro del sector han atraído a inversores de más de 70 países. Además de la residencia permanente estadounidense, EB5 Capital ofrece inversiones inmobiliarias de capital privado y programas de ciudadanía por inversión no estadounidenses. Para obtener más información, consulte www.eb5capital.com.

Contacto:

Katherine Willis

Directora de Marketing y Comunicación

media@eb5capital.com