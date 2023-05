Il Responsabile legale di EB5 Capital è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’associazione di categoria di EB-5 Invest in the USA

French German Italian Spanish Dutch

WASHINGTON, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital è lieta di annunciare l’elezione di Lulu Gordon al Consiglio di Amministrazione di Invest in the USA (IIUSA). Gordon ricoprirà questa posizione per un mandato di tre anni.



IIUSA è l’associazione di categoria per il Programma dei Centri Regionali EB-5, un programma del Governo degli Stati Uniti che incentiva nuovi investimenti in progetti per la creazione di posti di lavoro. Gli investitori stranieri possono beneficiare del programma di EB-5 effettuando investimenti idonei in progetti EB-5 sponsorizzati da Centri Regionali, a condizione che il progetto crei almeno dieci nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti per ogni investitore.

Gordon ha dichiarato: “Mi sento molto onorata di assumere questo ruolo in un momento di grande trasformazione per il settore EB-5. Stiamo iniziando un nuovo capitolo con l’approvazione della Legge sulla Riforma e l’Integrità dell’EB-5 del 2022, e il nostro programma è finalmente ripreso dopo alcune interruzioni significative negli ultimi anni”.

Gordon vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore legale e finanziario e lavora con EB5 Capital dal 2015. Partecipa al Leadership Circle di IIUSA e ricopre il ruolo di co-presidente del Comitato di Politica Pubblica di IIUSA. Nell’ambito delle attività del Leadership Circle, Gordon partecipa con cadenza trimestrale a incontri con i membri dell’amministrazione del Presidente, i membri del Congresso e il loro personale, per informarli sui vantaggi economici del programma EB-5 e per esaminare le questioni aperte del programma. Oltre che dell’IIUSA, Gordon è membro dell’EB-5 Securities Roundtable, un gruppo indipendente di avvocati specializzati in materia di investimenti nel settore EB-5.

Informazioni su EB5 Capital

EB5 Capital offre agli investitori esteri qualificati l’opportunità di investire in progetti immobiliari commerciali che creano posti di lavoro nell’ambito del Programma per gli investitori immigrati degli Stati Uniti (Programma Visa EB-5). La società è uno degli operatori di Centri Regionali più longevi e attivi del Paese ed ha raccolto circa 1 miliardo di dollari di capitale estero per oltre 30 progetti EB-5. La sua sede è a Washington, DC, e lo straordinario track record di EB5 Capital e la leadership nel settore hanno attirato investitori da oltre 70 Paesi. Oltre alla residenza permanente negli Stati Uniti, EB5 Capital offre investimenti di private equity nel settore immobiliare e programmi di investimento per cittadini non statunitensi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.eb5capital.com.

Contatti:

Katherine Willis

Direttore, Marketing e Comunicazioni

media@eb5capital.com