Metalpha的下一代基金I获得加密货币领军企业的战略投资

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

香港, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球加密货币财富管理公司Metalpha Technology Holding Ltd（纳斯达克股票代码：MATH）今天宣布其下一代基金I（简称“该基金”）与NextGen Digital Venture Limited合作，已从世界领军加密货币公司（简称“投资者”）获得500万美元锚定投资。



这项战略投资恰逢Metalpha许可基金产品高速增长之际，满足机构投资者、居家办公室和高净值个人对加密货币的广泛市场需求。

下一代基金I提供了一个受监管且合规的渠道，可以通过结构化衍生品在Grayscale Investments LLC产品方面投资。该基金正在从全球投资者那里筹集1亿美元资金，截至2023年3月已筹集2000万美元。

“我们对许可基金产品的未来信心十足。我们旨在利用香港快速发展的数字资产行业，并在全球范围内为我们的客户提供具有竞争力的、令人满意产品。”{ Metalpha Technology Holding Ltd.总裁Adrian Wang表示。

“我们非常感谢Metalpha的坚定支持，同时感谢投资者的认可。作为一家经历过多个比特币周期的公司，其专业知识对我们的使命是无价之宝，而且提升了我们在GBTC投资方面的信心。在NextGen Digital Venture，我们的目标是为快速发展的加密货币领域提供安全合法环境，为投资者在传统资产和数字资产之间架起一座值得信赖的桥梁。” NextGen Digital Venture Limited的创始合伙人Jason Huang表示。

Metalpha立足香港，力争为客户提供高质量的投资产品和交易能力，并致力于为加密货币市场参与者提供最好的结构化衍生产品。

关于Metalpha Technology Holding Limited

Metalpha Technology Holding Limited（纳斯达克股票代码：MATH）成立于2015年，2017年10月20日上市。这家上市公司通过其子公司致力于通过全方位服务的机构级平台提供投资和财富管理服务。该公司具有专门区块链专业知识，旨在成为加密货币财富管理服务领域的领军企业，为其服务的客户和企业提供强大创新和透明度。

关于NextGen Digital Venture

NextGen Digital Venture成立于2023年，旨在成为亚洲首屈一指的平台，使传统金融接触加密货币。NDV的目标是将传统资本与即将被广泛采用的新兴技术密切相联。NDV团队由来自领军投资公司、顶级居家办公室和成功科技初创公司的经验丰富的专业人士组成，彰显我们为客户提供可靠和值得信赖的金融解决方案的坚定承诺。