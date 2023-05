Metalpha 的 Next Generation Fund I 獲得加密貨幣領導企業的戰略投資

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

香港, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metalpha Technology Holding Ltd (NASDAQ: MATH) 是一家全球基於加密貨幣的資產管理公司。Metalpha 於今日宣佈其與 NextGen Digital Venture Limited 合作成立的 Next Generation Fund I(「基金」)已獲得全球領先加密貨幣公司(「投資者」)提供的 500 萬美元的錨定投資。



此戰略投資進行之際,正值 Metalpha 許可基金產品高速增長,滿足機構投資者、家族辦公室和高淨值個人對接觸加密貨幣的廣泛市場需求。

Next Generation Fund I 提供了一個受監管且合規的渠道,投資者可藉此透過結構化衍生品投資 Grayscale Investments LLC 的產品。該基金正從全球投資者中籌集 1 億美元的資金,截止 2023 年 3 月已獲得 2,000 萬美元。

Metalpha Technology Holding Ltd 的總裁 Adrian Wang 表示,「我們對公司許可基金產品的未來感到興奮。Metalpha 致力於利用香港快速增長的數字資產行業,為我們的客戶提供全球具有競爭力的合規產品。」

NextGen Digital Venture Limited 的創始合夥人 Jason Huang 表示,「我們對 Metalpha 堅定不移的支援表示感激,並對投資者的認可表示感謝。作為一家歷經多個比特幣週期的公司,他們的專業知識對我們的使命至關重要,增強了我們對 Grayscale 比特幣信託基金 (GBTC) 投資的信心。在 NextGen Digital Venture,我們的目標是為投資者進入快速發展的加密貨幣行業提供合法和安全的途徑,為傳統資產和數字資產之間建立可信任的橋樑。」

Metalpha 總部位於香港,旨在為客戶提供優質的投資產品和交易能力,並致力於為加密貨幣市場參與者提供最佳的結構化衍生產品。

關於 Metalpha Technology Holding Limited

Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH) 成立於 2015 年,並於 2017 年 10 月 20 日上市。該上市公司透過其子公司藉助全面服務型機構級平台為客戶提供投資和資產管理服務。該公司掌握專門的區塊鏈專業知識,旨在成為加密貨幣資產管理服務行業的領導企業,為其客戶和業務保證強健的創新性和透明度。

關於 NextGen Digital Venture

NextGen Digital Venture (NDV) 成立於 2023 年,致力於在亞洲為傳統金融提供接觸加密貨幣途徑的第一平台。NDV 的目標是將傳統資本與即將廣泛運用的新興技術相結合。NDV 團隊集結了經驗豐富的專業人士,他們來自領先投資公司、頂級家族辦公室和成功的科技初創公司,體現了我們對為客戶提供可靠和值得信賴的金融解決方案的堅定承諾。