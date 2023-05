Subject: RomReal Limited: Forlengelse av frivillig tilbud om kjøp av alle RomReal Limited aksjer fra alle aksjonærer som eier mellom 1 og inkludert 1.000 aksjer

Styret i RomReal Limited (RomReal) har besluttet og forlenge det frivillige tilbudet til alle RomReal aksjonærer som eier mellom 1 og til og med 1.000 aksjer med to uker til 8. juni 2023 kl 1600 norsk tid. Hensikten med tilbudet er og gi denne gruppen eiere et frivillig tilbud om å selge vederlagsfritt i et selskap med kun sporadisk og volatil omsetning. I 2022 var RomReal-aksjen kun omsatt i 141 av årets 233 børsdager. Tilbudsprisen er uforandret på NOK 2,43 pr aksje. For ytterligere detaljer, vennligst se børsmelding/ romreal.com av 11.05.23 med vedlegg inkludert akseptskjema til DNB Markets.



Styret I RomReal Limited, 24.05.2023.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act