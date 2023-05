English French

Ecully, le 25 mai 2023

PCAS VA CEDER SA FILIALE PCAS CANADA INC. A DIC CORPORATION

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, a décidé de céder PCAS Canada Inc., filiale canadienne du Groupe PCAS, à DIC Corporation, un groupe chimique japonais présent dans plus de 60 pays.

PCAS Canada Inc. va être cédée pour une valeur d’entreprise de 88,2 millions d’euros.

Cette décision fait suite à la réception d’une offre d’achat annoncée le 2 mai dernier (https://www.pcas.com/) et qui a été acceptée par PCAS après autorisation de son conseil d’administration. Les instances représentatives du personnel compétentes ont été préalablement informées et consultées, conformément à la réglementation applicable.

L’opération n’étant soumise à aucune condition suspensive, la signature des accords correspondants par PCAS et DIC Corporation ainsi que la réalisation de la cession de PCAS Canada Inc. interviendront dans les prochains jours.

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 11% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 226,4 M€ et emploie près de 1 200 collaborateurs répartis dans 6 pays.

