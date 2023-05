Coveo participera à des conférences des investisseurs en juin prochain

English French

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO , 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo ») (TSX : CVO), un chef de file dans les plateformes d'IA qui transforment les expériences numériques avec la recherche intelligente, les recommandations, la personnalisation 1:1 et le marchandisage, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe de direction présenteront et participeront à des réunions individuelles lors des conférences d'investisseurs suivantes en juin 2023 :

13e conférence annuelle de la FBN au Québec, 1er juin 2023, Toronto, ON

BofA Securities 2023 Global Technology Conference, 7 juin 2023, San Francisco, CA

Conférence Stifel Summer Solstice, 28 juin 2023, Muskoka, ON

Si elles sont disponibles, des rediffusions seront accessibles sur le site de relations avec les investisseurs de Coveo : https://ir.coveo.com/fr

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l’IA est un impératif pour rester concurrentiel et offrir les expériences numériques agréables et pertinentes auxquelles les gens s’attendent, tout en maximisant les profits. Coveo accélère l’adoption des plateformes d’IA dans les entreprises, en aidant celles-ci à personnaliser et à rentabiliser chaque expérience à grande échelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloud™, chef de file des plateformes alimentées par l’IA, améliore la recherche intelligente, les recommandations, la personnalisation 1:1 et le marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service à la clientèle, les sites Web et les applications en milieu de travail.La plateforme de Coveo comprend des capacités d'analyse, de test de modèles d'IA et peut facilement s'intégrer à presque toutes les expériences numériques offertes aux utilisateurs par les grandes entreprises. Il s’agit d’une plateforme infonuagique multientité, proposée sous forme de solution sur demande (SaaS), centrée API (API first), et sans tête (headless).

Coveo a été un pionnier dans l’application de l’IA au sein des entreprises. Notre offre de Génération de Réponses Pertinentes, qui intègre les technologies LLM à la plateforme Coveo pour alimenter l’IA générative avec un index unifié et sécurisé, ainsi que du contenu mise à jour en temps réel, aide à offrir de la pertinence à grande échelle. Elle favorise aussi une factualité cohérente, des sources de données sécurisées sur tous les canaux, et résout donc les défis rencontrés avec d’autres plateformes d’IA générative pour les grandes entreprises.

Nous aidons des centaines de grandes marques mondiales à créer de la valeur financière tangible. Nous pensons que notre plateforme se différencie par son IA appliquée sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques hautement pertinentes et sur mesure qui génèrent des résultats commerciaux supérieurs.

De plus, notre plateforme se démarque par son évolutivité, son délai de rentabilisation rapide, sa sécurité, sa conformité, ainsi que par ses intégrations natives à d’autres applications technologiques tierces. Nous sommes un partenaire ISV Summit de Salesforce, une application approuvée par SAP (SAPⓇ Endorsed App) et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Personne-ressource

Paul Moon

Responsable des relations avec les investisseurs

investors@coveo.com