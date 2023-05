AGF annonce des changements de tarifs, le dépôt d’un prospectus préliminaire pour de nouveaux fonds, de même que la fermeture de certains fonds et de certaines séries

TORONTO, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé aujourd’hui des changements de tarifs, le dépôt d’un prospectus préliminaire en vue du lancement de nouveaux fonds, de même que la clôture de certains fonds et de certaines séries.



« À AGF, nous réexaminons constamment notre gamme de produits afin de veiller à ce que nos offres reflètent les tendances du marché et les changements sur le plan de la réglementation, et de maintenir des tarifs concurrentiels, a déclaré Karrie Van Belle, chef du marketing et chef de l’innovation, AGF. Dans une optique axée sur l’avenir, nous tenons à apporter des améliorations et à varier les structures de nos produits afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. »

Changements de tarifs

AGF revoit sa gamme, afin d’offrir des tarifs plus concurrentiels pour certains de ses fonds. À compter du 1er juin 2023, AGF réduira les frais de gestion associés à certains fonds et à certaines séries, tel que l’indique le tableau ci-dessous.

Fonds Série Changement apporté aux frais de gestion Fonds de croissance américaine AGF











Série OPC Réduction de 2,20 % à 2,10 % Série F Réduction de 1,00 % à 0,90 % Série FV Réduction de 1,00 % à 0,90 % Série T Réduction de 2,20 % à 2,10 % Fonds d’obligations des marchés émergents AGF Série F Réduction de 0,90 % à 0,75 % Fonds des marchés émergents AGF Série F Réduction de 1,00 % à 0,90 % Fonds de revenu fixe Plus AGF Série F Réduction de 0,70 % à 0,60 % Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF







Série F Réduction de 0,95 % à 0,75 % Série FV Réduction de 0,95 % à 0,75 % Série W Réduction de 0,80 % à 0,75 %* Fonds équilibré de croissance mondiale AGF



Série F Réduction de 1,00 % à 0,90 % Série FV Réduction de 1,00 % à 0,90 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF Série OPC Réduction de 2,50 % à 2,35 % Fonds d’actifs réels mondiaux AGF Série F Réduction de 0,70 % à 0,60 % Fonds Sélect mondial AGF



Série F Réduction de 1,00 % à 0,80 % Série W Réduction de 0,90 % à 0,80 %* Fonds mondial de rendement AGF







Série F Réduction de 0,75 % à 0,65 % Série FV Réduction de 0,75 % à 0,65 % Série W Réduction de 0,70 % à 0,65 %* Catégorie Obligations à rendement global AGF







Série F Réduction de 0,75 % à 0,70 % Série FV Réduction de 0,75 % à 0,70 % Série W Réduction de 0,75 % à 0,70 %* Fonds d’obligations à rendement global AGF











Série OPC Réduction de 1,45 % à 1,35 % Série F Réduction de 0,75 % à 0,60 % Série V Réduction de 1,45 % à 1,35 % Série W Réduction de 0,75 % à 0,60 %* Catégorie Secteurs américains AGF



Série F Réduction de 1,00 % à 0,85 % Série W Réduction de 0,90 % à 0,85 %* Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF



Série F Réduction de 1,00 % à 0,90 % Série W Réduction de 1,00 % à 0,90 %*

*il s’agit des frais de gestion maximaux

Lancement de fonds communs de placement et de séries

Lancement de nouveaux fonds et stratégies

AGF améliore sa gamme de produits, par le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement et de versions d’une série FNB correspondante, comme l’indique le tableau ci-dessous.

« Ces nouvelles stratégies sont conçues pour permettre de participer aux tendances sur les marchés en évolution. Elles seront offertes à la fois en versions OPC et FNB, ce qui procurera aux clients et aux investisseurs de multiples façons d’accéder à nos stratégies. En tenant compte surtout du fait que les instruments FNB sont particulièrement recherchés, nous prévoyons d’élargir davantage notre série FNB à d’autres fonds communs de placement existants, plus tard cette année », a ajouté Mme Van Belle.

Nouveaux fonds

Nom du fonds Date de lancement Objectif de placement Séries offertes Niveau de risque Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF Vers le 21 août 2023* L’objectif de l’OPC est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains donnant droit à des dividendes, tout en atténuant la volatilité et en générant un revenu constant au moyen d’options. Séries F, I, FNB Moyen Fonds d’actions des marchés émergents hors Chine AGF Vers le 21 août 2023* L’objectif de l’OPC est de procurer une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées ou ayant des intérêts commerciaux importants dans des pays émergents hors de la Chine.



Séries F, I, FNB Moyen à élevé





*en attente du dépôt des documents réglementaires définitifs et, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation

Lancement de fonds en versions fiducie

AGF lance également les fonds en versions fiducie suivants qui seront équivalents aux trois catégories existantes correspondantes, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Date de lancement Objectif de placement Séries offertes Niveau de risque Fonds d’actions de croissance canadiennes AGF



Vers le 5 juillet 2023* L’objectif de l’OPC est de procurer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés canadiennes susceptibles de tirer parti de la croissance économique future.



Séries OPC, F, I Moyen Fonds Direction Chine AGF



Vers le 5 juillet 2023* L’objectif de l’OPC est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations de sociétés situées en Chine ou dans des sociétés qui profiteront de l’expansion économique et de la croissance de la République populaire de Chine.



Séries OPC, F, I Élevé Fonds Secteurs américains AGF



Vers le 5 juillet 2023* L’objectif de l’OPC est de procurer une plus-value du capital à long terme, en visant une volatilité inférieure à celle du marché, et de veiller à intégrer la gestion des risques de perte afin de protéger le capital en périodes de marchés baissiers. Cet OPC recherche une exposition à un portefeuille diversifié composé surtout, sans s’y limiter, de toute combinaison de FNB liés aux secteurs des États-Unis et de titres de participation, de placements à court terme et d’espèces et quasi-espèces. Séries OPC, F, I Faible à moyen

*en attente du dépôt des documents réglementaires définitifs et, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation

Fermeture de fonds et de séries aux nouveaux investisseurs

AGF plafonne également certains fonds structurés en SICAV (soit des catégories, dont les séries visées sont indiquées ci-dessous). À compter du 5 juillet 2023, AGF fermera les fonds et les séries qui suivent aux nouveaux investisseurs, tel que l’indique le tableau ci-dessous. Ces fonds et ces séries resteront accessibles aux investisseurs existants, y compris ceux qui ont souscrit à un programme d’investissements systématiques.

Fond Séries Catégorie Actions de croissance canadiennes AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série I, série O) Catégorie Direction Chine AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série O) Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série T, série V, série W) Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série V, série W) Catégorie Portefeuille Éléments Mondial AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série O, série Q, série W) Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série T, série V, série W) Catégorie Marchés émergents AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série O, série Q, série W) Catégorie Revenu fixe Plus AGF Série OPC, série Q Catégorie mondiale de dividendes AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série V, série W) Catégorie Actions mondiales AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série T, série V, série W) Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série O, série Q, série W) Catégorie mondiale de rendement AGF Série OPC, série Q, série V Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF Toutes les séries



(série OPC, série F, série FV, série O, série Q, série T, série V, série W)

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale, qui offre l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d’investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d’AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l’investissement privé, s’étendent à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placements au Canada.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

