ClearPoint Neuro und UCB unterzeichnen Lizenzvereinbarung für die Verabreichung von Gentherapeutika

SOLANA BEACH, Kalifornien, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ: CLPT), ein weltweit tätiges Unternehmen, das Neuronavigationssysteme für die Durchführung von Eingriffen am Gehirn entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit UCB (EURONEXT BRUSSELS: UCB), einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen, abgeschlossen hat, um im Bereich der Arzneimittelverabreichungsplattformen für das Gentherapie-Portfolio von UCB zusammenzuarbeiten.



„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit UCB, einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Innovation durch die Nutzung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien liegt“, kommentierte Jeremy Stigall, Executive Vice President und General Manager, Biologics and Drug Delivery bei ClearPoint Neuro. „Im vergangenen Jahr haben wir massiv in den Ausbau unseres Teams für Biologika- und Arzneimittelverabreichung sowie in unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio investiert, um hochkarätige Partner wie UCB zu gewinnen. UCB suchte nach umfassenden Tools, um einen nahtlosen Übergang von der Testphase zum kommerziellen Erfolg zu ermöglichen, und genau das kann unser Team heute bieten.“

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird UCB die proprietäre Technologie und die Dienstleistungen von ClearPoint Neuro bei der Entwicklung und Vermarktung der Gentherapieprodukte von UCB nutzen. ClearPoint Neuro wird erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen erhalten. Weitere finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht offengelegt.

Dhaval Patel, Executive Vice President und Chief Scientific Officer bei UCB, erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ClearPoint Neuro, um die Forschungs- und Entwicklungspipeline von UCB im Bereich der Gentherapien voranzutreiben. Wir glauben, dass ClearPoint Neuro strategisch gut zu UCB passt, da sich das Unternehmen der Innovation auf dem Gebiet der Neurologie verschrieben hat und über ein einzigartiges Portfolio an Navigations- und Arzneimittelverabreichungssystemen verfügt.“

Über ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Bereitstellung von punktgenauen Therapien für komplexeste neurologische Erkrankungen die Lebensqualität von Patienten und deren Familien wiederherzustellen und zu verbessern. Zu den Anwendungen im aktuellen Produktportfolio des Unternehmens gehören Tiefe Hirnstimulation, Laserablation, Biopsie und Neuroaspiration sowie die Verabreichung von Medikamenten, Biologika und Gentherapie im Gehirn. Das ClearPoint® Neuro-Navigationssystem ist von der FDA zugelassen, CE-zertifiziert und wird an über 65 aktiven Standorten in Nordamerika, Südamerika und Europa verwendet. ClearPoint Neuro hat Partnerschaften mit mehr als 50 Pharma-/Biotechunternehmen, Wissenschaftszentren und Auftragsforschungsinstituten und bietet im Rahmen weltweiter präklinischer und klinischer Studien Lösungen für die direkte Therapeutika-Abgabe im ZNS an. Bis heute wurden mehr als 6.000 Eingriffe durchgeführt und durch das klinische Expertenteam des Unternehmens, das unseren weltweiten Kunden und Partnern Unterstützung und Services anbietet, vor Ort unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearpointneuro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung und in der oben erwähnten Telefonkonferenz über die Pläne, das Wachstum und die Strategien des Unternehmens können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Aussagen über zukünftige Ereignisse, Entwicklungen und die zukünftige Performance des Unternehmens, die Gesamtgröße der Zielmärkte oder die Marktchancen der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie die Erwartungen, Ansichten, Pläne, Schätzungen oder Prognosen des Managements in Bezug auf die Zukunft sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne dieser Gesetze. Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den besonderen Unsicherheiten und Risiken zählen: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, globale Instabilität, Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel sowie makroökonomische und inflationäre Rahmenbedingungen; zukünftige Umsätze aus dem Verkauf des ClearPoint Neuro-Navigationssystems des Unternehmens und anderer neuer Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, das ClearPoint Neuro-Navigationssystem und andere neue Produkte des Unternehmens zu vermarkten, zu kommerzialisieren und eine höhere Marktakzeptanz zu erreichen; die Fähigkeit unserer Partner im Bereich der Biologika und Arzneimittelverabreichung, kommerziellen Erfolg zu erzielen, einschließlich der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bei der Verabreichung von Therapien; und Risiken, die mit der Forschung und Entwicklung neuer Produkte verbunden sind. Ausführlichere Informationen zu diesen und weiteren Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen können, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Geschäftsberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für die drei Monate bis zum 31. März 2023, der am 15. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.