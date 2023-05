ClearPoint Neuro et UCB concluent un accord de licence pour l'administration de médicaments de thérapie génique

French German Italian Spanish Dutch

SOLANA BEACH, Californie, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ : CLPT), une société mondiale de plateformes thérapeutiques permettant la navigation et l'administration vers le cerveau, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence pluriannuel avec UCB (EURONEXT BRUSSELS : UCB), leader du secteur biopharmaceutique à l'échelle mondiale, afin de s'associer sur des plateformes d'administration de médicaments pour le portefeuille de thérapie génique d'UCB.



« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à UCB, un leader du secteur biopharmaceutique à l'échelle mondiale, axé sur l'innovation via l'adoption de la science et des nouvelles technologies de prochaine génération », a indiqué Jeremy Stigall, vice-président exécutif et directeur général de l'administration des produits biologiques et des médicaments chez ClearPoint Neuro. « L'année dernière, nous avons fortement investi dans l'expansion de notre équipe des produits biologiques et de l'administration de médicaments, ainsi que dans notre portefeuille de produits et services afin d'attirer des partenaires de l'envergure d'UCB. UCB recherchait des outils complets pour permettre une transition en douceur des essais de paillasse au succès commercial, et c'est précisément ce que notre équipe peut apporter aujourd'hui. »

Selon les conditions de l'accord de licence, UCB utilisera la technologies exclusive et les services de ClearPoint Neuro en lien avec le développement et la commercialisation des produits de thérapie génique d'UCB. ClearPoint Neuro recevra des paiements échelonnés basés sur le succès. Il n'y a pas eu de divulgation d'autres détails financiers de l'accord.

Dhaval Patel, vice-président exécutif et directeur scientifique d'UCB, a déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec ClearPoint Neuro alors que nous travaillons à l'avancement du pipeline de recherche et développement d'UCB dans la thérapie génique. Nous pensons que ClearPoint Neuro est un excellent complément stratégique pour UCB, car c'est une société dédiée à l'innovation dans l'espace neurologique, avec un portefeuille unique d'outils de navigation et d'administration des médicaments. »

À propos de ClearPoint Neuro

La mission de ClearPoint Neuro est d'améliorer et de restaurer la qualité de vie des patients et de leur famille en apportant des traitements pour les troubles neurologiques les plus complexes avec une précision extrême. Les applications du portefeuille de produits actuels de la société comprennent la stimulation cérébrale profonde, l'ablation laser, la biopsie et l'administration de médicaments, de produits biologiques ainsi que la thérapie génique au cerveau. Le système de neuro-navigation ClearPoint® a reçu l'autorisation de la FDA, bénéficie du marquage CE et est installé dans plus de 65 sites actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. ClearPoint Neuro est associée à plus de 50 sociétés biotechnologiques/pharmaceutiques, centres universitaires et organismes de recherche en sous-traitance, fournissant des solutions pour l'administration directe de traitements au SNC dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques dans le monde entier. À ce jour, plus de 6 000 interventions ont été réalisées et secondées par l'équipe de spécialistes cliniques de la société intervenant sur le terrain, qui apporte un soutien et des services à nos clients et partenaires dans le monde entier. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.clearpointneuro.com.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et formulées dans la téléconférence référencée ci-dessus concernant les projets, la croissance et les stratégies de la Société peuvent inclure des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations concernant les événements futurs, les développements et les performances futures de la Société, la taille des marchés adressables totaux ou les opportunités de marché pour les produits et services de la Société, ainsi que les attentes, croyances, projets, estimations ou projections de la direction concernant l'avenir, sont des déclarations prospectives au sens de ces lois. Des risques et des incertitudes peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et les risques particuliers comprennent ceux relatifs à : l'impact de la pandémie de COVID-19, l'instabilité mondiale, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et les conditions macroéconomiques ainsi que l'inflation ; les recettes futures provenant des ventes du système de neuro-navigation ClearPoint de la société et d'autres nouveaux produits proposés par la Société ; la capacité de la Société à marketer, à commercialiser et à obtenir une acceptation plus large sur le marché du système de neuro-navigation ClearPoint et d'autres nouveaux produits proposés par la Société ; la capacité de nos partenaires spécialisés dans les thérapies biologiques et l'administration de médicaments à obtenir un succès commercial, incluant leur utilisation de nos produits et services pour l'administration de thérapies ; et les risques inhérents à la recherche et au développement de nouveaux produits. Des informations plus détaillées sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels de la Société sont développées dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui a été déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), et dans le rapport trimestriel de la Société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2023, que la société a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 15 mai 2023.