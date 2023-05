ClearPoint Neuro e UCB stipulano un contratto di licenza per la somministrazione di farmaci per la terapia genetica

French German Italian Spanish Dutch

SOLANA BEACH, California, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ: CLPT), società globale di piattaforme terapeutiche che fornisce navigazione e somministrazione al cervello, ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di licenza pluriennale con UCB (EURONEXT BRUXELLES: UCB), leader biofarmaceutico globale, per collaborare alla realizzazione di piattaforme di somministrazione di farmaci per il portafoglio di terapie genetiche di UCB.



Jeremy Stigall, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale di Biologics and Drug Delivery di ClearPoint Neuro ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di collaborare con UCB, un'azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale, che si concentra sull'innovazione attraverso l'adozione di tecniche scientifiche all’avanguardia e tecnologie di nuova generazione. Nell'ultimo anno abbiamo investito molto nell'espansione del nostro team Biologics and Drug Delivery e del nostro portafoglio di prodotti e servizi per attrarre partner del calibro di UCB. UCB desiderava strumenti completi che consentissero una transizione senza difficoltà dai test al banco al successo commerciale, ed è proprio quello che il nostro team è in grado di offrire oggi”.

Secondo i termini del contratto di licenza, UCB utilizzerà la tecnologia e i servizi proprietari di ClearPoint Neuro in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione dei prodotti di terapia genetica di UCB. ClearPoint Neuro riceverà pagamenti in base alle tappe raggiunte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli finanziari dell'accordo.

Dhaval Patel, Vice Presidente Esecutivo e Chief Scientific Officer di UCB, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con ClearPoint Neuro mentre lavoriamo per far progredire la pipeline di ricerca e sviluppo di UCB nel campo della terapia genetica. Riteniamo che ClearPoint Neuro rappresenti un’ottima opportunità strategica per UCB, trattandosi di un'azienda dedicata all'innovazione nel settore neurologico con un portafoglio unico di strumenti per la navigazione e la somministrazione di farmaci”.

Informazioni su ClearPoint Neuro

La missione di ClearPoint Neuro è quella di migliorare e recuperare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie consentendo terapie per i disturbi neurologici più complessi con una precisione estrema. Le applicazioni dell'attuale portafoglio prodotti della Società includono la stimolazione cerebrale profonda, l'ablazione laser, la biopsia e la somministrazione di farmaci, prodotti biologici e terapia genica al cervello. Il sistema di navigazione ClearPoint® Neuro è autorizzato dalla FDA, ha il marchio CE ed è installato in oltre 65 siti attivi in Nord America, Europa e Sud America. ClearPoint Neuro è partner di oltre 50 aziende farmaceutiche/biotecnologiche, centri accademici e organizzazioni di ricerca a contratto che forniscono soluzioni per la somministrazione diretta di terapie al sistema nervoso centrale in studi preclinici e sperimentazioni cliniche in tutto il mondo. Ad oggi, più di 6.000 procedure sono state eseguite e supportate dal team di specialisti clinici della Società, che offre supporto e servizi ai nostri clienti e partner in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.clearpointneuro.com.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa e nella teleconferenza sopra richiamata in merito ai piani, alla crescita e alle strategie della Società possono includere dichiarazioni previsionali nel contesto delle leggi federali sui titoli. Le dichiarazioni riguardanti gli eventi, gli sviluppi e i risultati futuri della Società, le dimensioni dei mercati totali accessibili o le opportunità di mercato per i prodotti e i servizi della Società, così come le aspettative, le convinzioni, i piani, le stime o le proiezioni del management relative al futuro, sono dichiarazioni previsionali ai sensi di queste leggi. Incertezze e rischi possono far sì che i risultati effettivi della Società differiscano significativamente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Particolari incertezze e rischi includono quelli relativi a: l'impatto della pandemia di COVID-19, l'instabilità globale, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera e le condizioni macroeconomiche e dell'inflazione; i futuri ricavi derivanti dalle vendite del ClearPoint Neuro Navigation System della Società e di altri nuovi prodotti offerti dalla Società; la capacità dell'Azienda di commercializzare, rendere disponibile e ottenere una più ampia accettazione da parte del mercato del ClearPoint Neuro Navigation System e degli altri nuovi prodotti offerti dalla Società; la capacità dei nostri partner biologici e di somministrazione di farmaci di raggiungere risultati commerciali, compreso l'utilizzo dei nostri prodotti e servizi per la somministrazione di terapie; e i rischi inerenti alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti. Informazioni più dettagliate su questi e altri fattori che potrebbero influenzare i risultati effettivi della Società sono elencate nella sezione "Fattori di rischio" della Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, depositata presso la Securities and Exchange Commission, e nella Relazione trimestrale della Società sul Modulo 10-Q per il trimestre chiuso il 31 marzo 2023, depositata presso la Securities and Exchange Commission il 15 maggio 2023.