ClearPoint Neuro en UCB gaan licentieovereenkomst aan voor toediening van gentherapiegeneesmiddelen

SOLANA BEACH, Californië, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ: CLPT), een multinational die platforms ontwikkelt voor therapie met navigatie naar en levering aan de hersenen, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerjarige licentieovereenkomst is aangegaan met UCB (EURONEXT BRUSSEL: UCB), een toonaangevende biofarmaceutische multinational. De twee bedrijven gaan samenwerken op het gebied van platforms voor toediening van geneesmiddelen voor het gentherapieportfolio van UCB.



"We zijn zeer verheugd om samen te werken met UCB, een toonaangevende biofarmaceutische multinational, met een focus op innovatie door de integratie van wetenschap van de volgende generatie en nieuwe technologieën," verklaarde Jeremy Stigall, Executive Vice President en General Manager van Biologics and Drug Delivery bij ClearPoint Neuro. "In het afgelopen jaar hebben we flink geïnvesteerd in de uitbreiding van ons Biologics and Drug Delivery-team, evenals ons product- en dienstenportfolio om partners van het kaliber van UCB aan te trekken. UCB zocht naar uitgebreide tools om een naadloze overgang van benchtop-testen naar commercieel succes mogelijk te maken, en dat is precies wat ons team vandaag de dag kan leveren."

Onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst zal UCB de eigen technologie en diensten van ClearPoint Neuro gebruiken in verband met de ontwikkeling en commercialisering van de gentherapieproducten van UCB. ClearPoint Neuro zal op succes gebaseerde mijlpaalbetalingen ontvangen. Verdere financiële details van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.

Dhaval Patel, Executive Vice President en Chief Scientific Officer van UCB, zei: "We kijken uit naar de ClearPoint Neuro-samenwerking nu we werken aan de vooruitgang van UCB's onderzoeks- en ontwikkelingssegment in gentherapie. Wij geloven dat ClearPoint Neuro een sterke strategische identiteit is voor UCB, aangezien ze een onderneming vertegenwoordigen die zich toelegt op innovatie op het gebied van neurologie met een uniek portfolio van tools voor navigatie- en toediening van geneesmiddelen."

Over ClearPoint Neuro

De missie van ClearPoint Neuro is om de levenskwaliteit van patiënten en hun families te verbeteren en te herstellen door therapieën voor de meest complexe neurologische aandoeningen met uiterste nauwkeurigheid mogelijk te maken. Toepassingen van het huidige productportfolio van het bedrijf omvatten diepe hersenstimulatie, laserablatie, biopsie en toediening van geneesmiddelen, biologische geneesmiddelen en gentherapie aan de hersenen. Het ClearPoint® Neuro Navigation System heeft FDA-goedkeuring, is voorzien van het CE-keurmerk en heeft vestigingen op meer dan 65 actieve locaties in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika. ClearPoint Neuro werkt samen met meer dan 50 farmaceutische/biotechbedrijven, academische centra en contractonderzoeksorganisaties die oplossingen bieden voor directe CNS-levering van therapeutica in preklinische studies en klinische onderzoeken wereldwijd. Tot op heden zijn meer dan 6.000 procedures uitgevoerd en ondersteund door het op locatie opererende klinische specialistenteam van het bedrijf, dat ondersteuning en diensten biedt aan onze klanten en partners over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.clearpointneuro.com.

Vooruitblikkende verklaringen

Verklaringen in dit persbericht en in de teleconferentie waarnaar hierboven wordt verwezen met betrekking tot de plannen, groei en strategieën van het bedrijf kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten in de context van de federale effectenwetgeving. Verklaringen met betrekking tot de toekomstige evenementen, ontwikkelingen en toekomstige prestaties van het bedrijf, de omvang van de totale adresseerbare markten of de marktkansen voor de producten en diensten van het bedrijf, evenals de verwachtingen, overtuigingen, plannen, schattingen of projecties van het management met betrekking tot de toekomst, zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van deze wetten. Onzekerheden en risico's kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in of geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Bijzondere onzekerheden en risico's omvatten verklaringen met betrekking tot: de impact van de COVID-19-pandemie, wereldwijde instabiliteit, onderbrekingen in de toeleveringsketen, tekorten aan arbeidskrachten en macro-economische en inflatoire omstandigheden; toekomstige inkomsten uit de verkoop van het ClearPoint Neuro Navigation System van het bedrijf en andere nieuwe producten die door het bedrijf worden aangeboden; het vermogen van het bedrijf om het ClearPoint Neuro Navigation System van het bedrijf en andere nieuwe producten die door het bedrijf worden aangeboden op de markt te brengen, te commercialiseren en een bredere marktacceptatie te bewerkstelligen; het vermogen van onze biologische en medicijnafgiftepartners om commercieel succes te behalen, inclusief hun gebruik van onze producten en diensten bij de levering van therapieën; en risico's die inherent zijn aan het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten. Meer gedetailleerde informatie over deze en aanvullende factoren die van invloed kunnen zijn op de werkelijke resultaten van het bedrijf worden beschreven in de rubriek "Risicofactoren" van het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, en het kwartaalverslag van het bedrijf op formulier 10-Q voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2023, dat het bedrijf op 15 mei 2023 heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission.